F1 | Vasseur: "Il miglior venerdì dell'anno per la Ferrari"

Ci si aspettava un weekend di sofferenza per la Ferrari a Singapore, su una pista che richiede un alto carico aerodinamico, ma il venerdì di Marina Bay ha regalato l'ennesimo ribaltamento dei valori attesi della stagione 2023, con le Rosse che hanno monopolizzato le prime due posizioni in entrambe le sessioni odierne.

Charles Leclerc ha dettato il passo nel turno inaugurale, poi in quello serale ha ceduto la leadership al compagno di squadra Carlos Sainz, anche se per appena una manciata di millesimi. E' vero che sul passo gara le SF-23 sembrano accusare un innalzamento dei tempi maggiore rispetto alla concorrenza, probabilmente dovuto all'usura degli pneumatici, ma lo è altrettanto che in questa stagione non avevano mai approcciato così bene ad un GP, come ha sottolineato anche il team principal Frederic Vasseur.

"Per prima cosa, è stato il nostro miglior venerdì dall'inizio della stagione. E' un po' inatteso su una pista di questo tipo, ma nel complesso credo che abbiamo fatto un bel lavoro. La qualifica però è domani e sarà una questione di gestione e di preparazione delle gomme. Però è sempre meglio partire così che a centro gruppo", ha detto Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1.

In molti indicano già le Rosse come le grandi favorite nella caccia alla pole position di domani, ma per il momento Vasseur preferisce rimanere prudente, anche se è chiaro che su un circuito cittadino una buona qualifica può essere un grande aiuto anche in ottica gara.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Domani saremo di nuovo tutti molto vicini, quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo un margine di miglioramento, ma credo che questo valga per tutti. Dobbiamo soltanto concentrarci sul nostro lavoro e sulla preparazione delle gomme per il giro secco, che sarà un aspetto cruciale. Finora è andato tutto bene a livello di assetto, abbiamo fatto un buon venerdì, con i piloti che hanno entrambi una buona velocità. C'è un ottimo spirito all'interno del team e questo è positivo".

Infine, ha un po' dribblato la domanda quando gli è stato chiesto delle grandi difficoltà mostrate oggi dalle Red Bull, che hanno chiuso solamente in settima ed ottava posizione, sembrando le lontane parenti delle RB19 che hanno dominato in lungo e in largo in questo 2023, battendo ogni genere di record.

"Onestamente, io mi concentro su di noi e non mi interessa di quello che succede alla Red Bull. Abbiamo già abbastanza lavoro da fare con la nostra macchina e i nostri piloti senza pensare agli altri. Probabilmente domani reagiranno e troveranno il passo, ma è vero che oggi hanno avuto una giornata difficile. Magari quando hai un po' più di pressione addosso, commetti anche qualche errore in più. Ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, senza pensare alla Mercedes, alla McLaren e via dicendo. Quelli non sono affari miei", ha concluso.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images