F1 | Mercedes: il caso Massa può creare un precedente in ottica 2021

Massa ha avviato un procedimento legale per cercare di ribaltare l'esito del titolo di Formula 1 del 2008, ritenendo che una cospirazione gli abbia tolto la possibilità di laurearsi campione del mondo.

Il brasiliano sospetta che un insabbiamento da parte della FIA e dei vertici della F1 nel modo in cui è stata gestita la controversia sul Crashgate del Gran Premio di Singapore di quell'anno gli sia costato il campionato.

Nelle lettere inviate alla FIA e alla F1, si sostiene che la perdita del titolo lo abbia poi danneggiato nella reputazione e in termini di mancati introiti.

La scorsa settimana, l'avvocato brasiliano di Massa ha dichiarato di ritenere che il caso fosse solido e di essere convinto che la sua missione fosse quella di ribaltare l'esito del campionato 2008, vinto quell'anno da Lewis Hamilton.

Bernardo Viana ha dichiarato: "L'obiettivo è riportare a casa il trofeo. Non è una questione finanziaria. Per riuscirci, saranno adottate diverse misure con scopi diversi, alcune per ottenere informazioni e altre per ottenere dichiarazioni. Vogliamo che tutto quello che è successo nel 2008/2009 venga alla luce".

L'azione di Massa nel cercare di portare avanti una sfida legale per un campionato perso ha fatto discutere sul fatto che un esito positivo per lui potrebbe aprire la porta ad altre decisioni controverse da difendere da parte della FIA.

La più ovvia è il campionato 2021, che ha visto un finale controverso ad Abu Dhabi, dopo che la gestione da parte della FIA di una ripartenza dalla la safety car all'ultimo giro ha aperto la porta a Max Verstappen per strappare la vittoria della gara e del titolo a Lewis Hamilton.

Parlando al Gran Premio di Singapore, il team principal Toto Wolff ha detto che la Mercedes sta tenendo d'occhio gli sviluppi del caso Massa, perché c'è la possibilità di creare un precedente legale.

Felipe Massa Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"È interessante seguire la vicenda", ha detto Wolff, quando Motorsport.com gli ha chiesto cosa ne pensasse della vicenda. È chiaro che nessuno se lo aspettava. Le regole della Formula 1 sono piuttosto chiare. C'è una causa civile dietro. Sicuramente creerebbe un precedente, qualunque cosa sia. Guardiamo con curiosità da una parte e dall'altra".

Spinto a chiarire ulteriormente se questo significhi o meno una potenziale battaglia legale all'esito del campionato del mondo 2021, Wolff ha risposto: "La FIA ha commentato la gara del 2021 con una dichiarazione chiara. Quindi, è per questo che stiamo guardando con interesse".

Si ritiene che l'osservazione di Wolff sui commenti della FIA si riferisca al fatto che l'organo di governo ha ammesso di aver commesso degli errori nella gestione del GP di Abu Dhabi.

In un comunicato rilasciato a seguito di una riunione del Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA nel marzo 2022, in occasione della pubblicazione del rapporto sugli eventi del Gran Premio di Abu Dhabi del 2021, la FIA ha ammesso di aver commesso degli errori.

"Il processo di identificazione delle vetture doppiate è stato finora manuale e l'errore umano ha portato al fatto che non tutte le vetture sono state autorizzate a sdoppiarsi", si legge in un comunicato della FIA.

Al momento, gli statuti della FIA dichiarano che la massima autorità che può prendere una decisione in merito è la Corte d'Appello Internazionale indipendente, e che qualsiasi persona coinvolta in un campionato si impegna a rispettarla.

Se l'azione legale di Massa dovesse dimostrare che le decisioni della FIA possono essere contestate al di fuori della giurisdizione dell'organo di governo, ciò potrebbe essere sufficiente a spingere la Mercedes a considerare un'ulteriore revisione degli eventi di Abu Dhabi del 2021.

All'epoca, la Mercedes aveva deciso di rinunciare a presentare un ricorso ufficiale perché riteneva che non ci fosse molto da guadagnare nel portare avanti la questione.