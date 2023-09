F1 | Alonso: "Ferrari fuori portata per noi come a Monza" Il pilota dell'Aston Martin aveva cerchiato in rosso Singapore da parecchio tempo, credendola una grande occasione. Effettivamente sul passo gara è stato molto competitivo, ma si è trovato a fare i conti con una Ferrari particolarmente in palla in questa prima giornata di prove a Marina Bay.