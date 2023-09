F1 | Verstappen e Perez: "Ferrari veloci. Noi non capiamo cose"

Red Bull sapeva che il Gran Premio di Singapore sarebbe stato probabilmente l'ostacolo più grosso nel corso della sua stagione e quello che avrebbe potuto interrompere la serie di vittorie consecutive stagionali e i primi segnali in tal senso sono arrivati nei primi due turni di prove libere.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno dominato entrambi i turni odierni firmando due doppiette, mentre il team di Milton Keynes ha dovuto fare i conti con difficoltà mai incontrate in questa stagione.

Max Verstappen ha completato il secondo turno di prove libere all'ottavo posto, staccato di 732 millesimi dal crono di riferimento. Sergio Perez ha fatto poco meglio, settimo, a quasi 7 decimi dalla prima delle due Rosse in classifica.

Le RB19 sono state oggetto di numerosi interventi d'assetto per cercare di andare incontro alle richieste dei piloti, ma sia Max Verstappen che Sergio Perez hanno trovato non poche difficoltà

"Oggi non siamo dove avremmo pensato di essere", ha subito ammesso Verstappen al termine del secondo turno di prove libere. "Abbiamo faticato tantissimo con il bilanciamento della vettura, abbiamo provato diverse cose nelle Libere 2 e altre no, ma non siamo mai riusciti a mettere insieme la macchina come avremmo voluto. Ci sono diverse cose da capire per domani".

Il 2 volte campione del mondo sa che il team dovrà lavorare sodo nel corso della nottata per presentargli domattina una monoposto più vicina alle sue preferenze, ma sa anche che sarà difficile lottare con le Ferrari, oggi rapidissime sul giro secco su una pista in cui la pole position avrà un'importanza capitale.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sì, questo è uno dei fine settimana più difficili per noi, ma ci sono diverse cose che non capiamo. E per questo dovremo cercare di analizzarle. Abbiamo tempo, questa sera e stanotte".

"Chiaramente cercheremo di migliorare, ma ciò che è certo è che il gap [dai migliori] è grosso. La Ferrari è molto veloce, ma noi non siamo dove ci aspettavamo".

Non è andata meglio a Sergio Perez, più veloce di Verstappen di 40 millesimi al termine delle Libere 2. Il messicano non ha brillato sul giro secco, ma è parso molto più pronto sul passo gara rispetto a un Verstappen a oggi irriconoscibile, ben lontano dagli standard offerti sino al Gran Premio d'Italia a Monza di due settimane fa.

"Penso che ci siano alcune cose interessanti che sono successe e che dobbiamo capire. Speriamo di farlo nel corso della notte. Abbiamo sofferto parecchio con il retrotreno, specialmente nel secondo turno di prove libere. Speriamo di poter trovare un assetto utile per la gara perché sappiamo che le modifiche saranno molto importanti".

"Ci aspettavamo che la Ferrari fosse molto forte qui, ma noi siamo troppo lontani. Speriamo di avvicinarci di più nella giornata di domani, ma mi aspetto una sfida piuttosto difficile", ha concluso il pilota messicano.