F1 | Singapore, Libere 2: doppietta Ferrari anche in notturna

Non è una casualità: la Ferrari c'è. Dopo l'eccellente rossa vista a Monza, la Scuderia sembra confermarsi anche a Singapore. Carlos Sainz è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere sul tracciato di Marina Bay: il madrileno è arrivato a 1'32"120 con la gomma soft e ha preceduto Charles Leclerc di appena 18 millesimi, segno che i due piloti del Cavallino sono arrivati quasi al limite della vettura che si è adattata perfettamente alle caratteristiche del tracciato del sud-est-asiatico che richiede il massimo carico aerodinamico. I fantasmi dell'Olanda sembrano lontani, anche se la SF-23 nel long run con le gomme medie è stato molto buono nella prima fase, per poi calare sul passo.

A Marina Bay sarà molto importante centrare il giro secco nella speranza di costruire una bella impresa: nei piani del Cavallino non c'era certo la speranza di andare al comando e non ci sorprenderemmo se a Maranello dovessero decidere di lavorare sulla durata per allungare la vita di uno stint di gara.

Il primo inseguitore della Ferrari è George Russell con la Mercedes: l'inglese con un giro molto tirato è a 235 millesimi con un 1'32"355, davanti a un Fernando Alonso molto consistente con l'Aston Martin: l'asturiano è a suo agio sulle verdone ed è stato il più regolae nella simulazione di long run. Se lo spagnolo dovesse azzeccare la qualifica potrebbe diventare un pretendente al successo, visto che la Red Bull ha deluso le aspettative: Max Verstappen è solo ottavo con la RB19, preceduto anche dal compagno di squadra Sergio Perez che è sesto. Il campione del mondo ha lasciato sette decimi alle Ferrari: un'enormità! L'olandese ha preso a cazzotti il volante (che poi gli è stato sostituito) perché la vettura di Adrian Newey soffre un posteriore che ha poco grip. La monoposto imbattibile sembra in difficoltà sulle sconnessioni di Singapore: è in difficoltà proprio come a Monte Carlo e non bisogna dimenticare che nel Principato Verstappen si era inventato una pole position. Il messicano nel passo gara è sembrato più in forma di Max: il re dei cittadini, però, la RB19 la deve mettere più avanti...

Positiva anche la prestazione di Lewis Hamilton quinto con l'altra W14: il sette volte campione del mondo precede Lando Norris con la McLaren evoluta. L'inglese è stato autore di un long run con le soft molto veloce: la nuova macchina funziona e potrebbe essere una pretendente della pole position in notturna. Oscar Piastri, alle prime armi a Singapore, è solo 15esimo con la MCL60 standard: gli otto decimi che separano i due giovani compagni non sono giustificati solo dalla differenza di macchina...

Nella top 10 è entrato un po' a sorpresa Kevin Magnussen con la Haas: il danese ha precedeto Valtteri Bottas a suo agio con l'Alfa Romeo che deneficia di molte novità aerodinamiche. Il finlandese è rimasto chiuso nella morsa delle VF-23, visto che Nico Hulkenberg è 11esimo.

Positiva la prestazione di Liam Lawson 12esimo con l'AlphaTauri: il neozelandese dopo aver imparato la pista questa mattina, si è messo agevolmente davanti a Yuki Tsunoda che è 16esimo. Ci si aspettava di più dall'Alpine: esteban Ocon è 13esimo, mentre Pierre Gasly che non ha trovato un buon bilanciamento è 18esimo.

Lance Stroll è ormai condannato alla seconda parte del gruppo con l'Aston Martin: il canadese è 14esimo: i nove decimi da Alonso sono un distacco imbarazzante!

Non brilla Guanyu Zhou dopo il rinnovo con l'Alfa Romeo: il cinese è 17esimo. In crisi le due Williams in livrea Gulf: non è una sorpresa visto che la FW45 predilige le piste veloci e non quelle cittadine: Logan Sargeantha concluso davanti ad Alex Albon, ma l'anglo-thailandese ha fatto solo 5 giri con le hard, poi un problema l'ha tenuto fermo ai box, per cui non ha potuto provare il giro secco.