F1 | Haas: nuovo garage per facilitare comunicazioni e riparazioni

A partire da questo fine settimana a Marina Bay, la Haas ha una nuova disposizione all'interno del proprio garage, con un'isola posta al centro dei box, seguendo quanto già fatto da altre squadre.

In precedenza, la configurazione della Haas era a pianta aperta, senza alcuna separazione tra i due lati del garage che ospitavano le vetture di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, con gli ingegneri impegnati o al pit wall o ai lati estremi del box, dove era presente tutta la strumentazione necessaria per seguire la gara come avviene, ad esempio, in Red Bull.

Secondo la Haas, le nuove modifiche consentiranno agli strateghi, al capo meccanico di ciascun pilota, agli ingegneri di gara e delle prestazioni di lavorare fianco a fianco migliorando la comunicazione. Inoltre, questa nuova isola è stata dotata di armadietti e magazzini per gli attrezzi e i rifornimenti. In questo modo, sulla carta, anche l'accesso alle attrezzature sarà molto più rapido quando sarà necessario riparare una vettura.

Il garage della Haas con la nuova configurazione. Photo by: Uncredited

Questo farà risparmiare tempo ai meccanici, che non dovranno più fare avanti e indietro con il magazzino interno che si trova nella parte posteriore del garage. Haas non ha nascosto che questa nuova configurazione è già usata da altre squadre, come Ferrari e Mercedes, ma vuole dimostrare di poter eguagliare alcuni aspetti dei team più importanti.

In quanto bene strumentale, la riprogettazione non rientra nel cost cap, ma ridurrà le spese operative e aumenterà le credenziali di sostenibilità della squadra risparmiando quattro tonnellate di merci per viaggio. Di conseguenza, Haas ritiene che questo sviluppo si ripagherà in meno di 18 mesi. A ciò si aggiunge il fatto che le attrezzature del garage saranno trasportate via mare, anziché per via aerea.

Naturalmente, il team principal Guenther Steiner, il team manager Peter Crolla e il direttore tecnico Ayao Komatsu rimarranno sul pit wall posto nella pit lane, modificato recentemente per risparmiare circa 250 mila dollari l'anno in fase di trasporto. Infatti, coscienti che gli ingegneri di pista avevano la loro postazione all'interno dei box, il team aveva deciso di modificare la postazione riducendo il numero di posti a sedere sul pit wall: dai sette/otto delle altre squadre ai tre attuali.