F1 | McLaren: Norris dispone di una MCL60 tutta diversa

Non è solo una monoposto con un pacchetto di aggiornamento: la McLaren ha portato a Singapore una mezza macchina nuova, dimostrando di avere ancora molte risorse da spendere prima di arrivare al limite del Budget Cap. Lando Norris ha portato al debutto la MCL60 rivista e corretta e ha dato subito la sensazione di disporre di una macchina molto competitiva non appena ha messo le ruote in pista.

Gli interventi non sono solo di natura aerodinamica visto che hanno riguardato anche la revisione delle cover della sospensione posteriore che lavora in più stretta sinergia con la nuova brake cover: insieme assicurano un maggiore carico nel retrotreno della vettura.

McLaren MCL60, dettaglio della nuova fiancata vista a Singapore Photo by: Jon Noble

La novità più importante è certamente il ridisegno della fiancata che segue sempre più il filone adi sviluppo introdotto dalla Red Bull, ma estremizzato dall'Astn Martin. La bocca dei radiatori dispone di un vassoio che riduce la resistenza all'avanzamento senza penalizzare il raffreddamento della power unit Mercedes.

McLaren MCL60, dettaglio della pancia molto scavata e senza sfoghi d'aria calda Photo by: Jon Noble

La parte superiore della pancia mostra uno scavo maggiorato tipo quello della "verdona", con un Grand Canyon accentuato da un bordo esterno molto pronunciato che va a chiudersi verso il retrotreno con un andamento curvilineo molto accentuato. Non ci sono sfoghi dell'aria calda, che sono stati trasferiti al cofano motore: per Singapore abbiamo visto un engine cover molto aperto con sei branchie per parte, ma si tratta di una configurazione che cambierà su piste più veloci come quella di Suzuka della prossima settimana.

McLaren MCL60, dettaglio del nuovo cofano motore con le grandi branchie e l'ala posteriore meno resistente Photo by: Jon Noble

In funzione del cambiamento nell'andamento dei flussi sulla fiancata e intorno al cofano motore sono stati modificati anche i flap che indirizzano l'aria intorno all'Halo.

McLaren MCL60, dettaglio di una parte del fondo che è stato rivisto completamente Photo by: Jon Noble

Il radicale cambiamento della monoposto papaya riguarda anche il fondo: nuovi i canali Venturi, il marciapiede nel bordo d'uscita e, soprattutto, il diffusore che è di nuova concezione.

L'ala posteriore da massimo carico dispone del supporto del flal mobile che non è più cllegato direttamente alla paratia laterale, ma si aggrappa al profilo principale con un'anima di metallo, riducendo sensibilmente il drag.

McLaren MCL60, dettaglio dell'ala anteriore con nuove paratie laterali e profili da alto carico Photo by: Jon Noble

Nell'anteriore rivisti i sistemi di sostegno dei flap in ossequio alla TD018 della FIA e rivista è anche la paratia laterale meno estrema rispetto al disegno precedente. Lando Norris ha espresso giudizi lusinghieri sulla nuova McLaren: la MCL60 sarà una delle grandi protagoniste nel GP di Singapore. A Woking puntano in alto, molto in alto... Max Verstappen dovrà preoccuparsi con la Red Bull?