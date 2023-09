F1 | Ferrari: a Singapore la SF-23 si permette l'ala più carica

La Ferrari non vuole rivivere un weekend travagliato come quello di Zandvoort dove la squadra del Cavallino era stata costretta a utilizzare un’ala posteriore da medio carico, sebbene il tracciato del GP d’Olanda richiedesse una configurazione da massima downforce.

Il GP d’italia, con il terzo e quarto posto di Carlos Sainz e Charles Leclerc ha ricaricato l’entusiasmo della squadra di Maranello, che si presenta a Marina Bay con la prospettiva di evitare una brutta figura simile a quella rimediata nel Paesi Bassi, ripetendo il flop che già si era visto a Budapest nel GP d’Ungheria.

Ferrari SF-23, dettaglio tecnico dell'ala anteriore da massimo carico per Singapore Photo by: Uncredited

La Scuderia ha lavorato sulla configurazione a massimo carico: i test Pirelli con le gomme da bagnato svolti a Fiorano dai due piloti titolari, hanno permesso di verificare che la SF-23 è in grado di trovare una prestazione ragionevole anche con le ali tipo Monte Carlo che a Zandvoort generavano solo resistenza all’avanzamento, senza assicurare la necessaria spinta verticale sul retrotreno.

A facilitare il compito dei tecnici diretti da Enrico Cardile c’è stato anche l’intervento dei promotori di Marina Bay che hanno pensato di togliere due chicane (dalla curva 16 alla 19) per velocizzare il tracciato che dovrebbe essere più veloce di una dozzina di secondi, riducendo gli aspetti critici che potrebbero mettere in difficoltà la rossa.

La Ferrari SF-23 in pitlane: si notino gli sfoghi maggiorati dell'aria calda dal cofano motore Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Oltre ad alti da massimo carico, rinforzate in più punti per ottemperare alla TD018, la Ferrari si presenta con un cofano motore molto aperto: si osservano sei branchie di smaltimento del calore per parte, con aperture più profonde del solito. La bassa velocità media unita all’alta temperatura e all’umidità elevata consigliano di rinunciare a un po’ di efficienza per non rischiare l’affidabilità della power unit 066/10.