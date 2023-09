F1 | Russell: "Venerdì molto positivo, la W14 si comporta bene"

La prima giornata di libere è andata in archivio con qualche sorpresa e qualche conferma. Sotto le luci artificiali di Singapore, chi ha chiuso il venerdì con un sorriso è senza ombra di dubbio la Ferrari, prima e seconda nella seconda sessione di libere su un tracciato che fa della velocità nelle curve lente e della fase di trazione degli elementi chiave.

Tuttavia, i piloti del Cavallino non sono gli unici che hanno concluso la prima giornata in positivo, perché anche i due alfieri della Mercedes hanno riscontrato sensazioni positive al termine delle due libere. George Russell è stato in grado di conquistare il terzo tempo di giornata, effettuando poi il long run sulla media, così come la maggior parte dei rivali.

Grazie alla maggior gommatura offerta con il passare dei giri e all’abbassamento delle temperature, scese di quasi dieci gradi a livello di pista tra inizio FP1 e inizio FP2, il grip della pista è migliorato in serata, ma il pilota britannico non ha nascosto di aver già sentito a proprio agio la vettura anche nelle condizioni proco rappresentative del venerdì pomeriggio.

“Nel complesso è stato un venerdì molto positivo per noi. La macchina si comporta molto bene su questo circuito. È migliorata decisamente con le temperature più fresche delle FP2, ma anche nelle condizioni poco rappresentative delle FP1 si è ben espressa”, ha spiegato Russell, prima di sottolineare come le Ferrari sia siano mostrate a proprio agio, in particolar modo sul giro secco.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“I tempi sono stati molto vicini tra diverse vetture. La Ferrari è sembrata veloce, soprattutto nel giro singolo. Anche le prestazioni nei long run di diversi piloti sono state buone, ma possiamo essere ottimisti in vista del fine settimana”.

"La Ferrari è favorita al momento. Non credo che avessero spinto neanche la Power Unit, quindi probabilmente hanno un paio di decimi in più in tasca. Quindi la lotta è probabilmente per la seconda fila. Ma non sappiamo mai cosa succederà. E le gomme sono fondamentali: quando abbiamo la C5, la mescola più morbida dobbiamo metterla nella giusta finestra. È facile trovare decimi di secondo. Quindi, come ho detto, dobbiamo solo trovare la finestra corretta. Cercare di centrare ogni singolo giro e trovarci in una buona posizione."

Ora il focus si concentra sulla nottata perché, come spesso accade, è proprio sfruttando il lavoro tra il venerdì e il sabato che Mercedes trova i maggiori progressi durante l’arco del fine settimana. “Faremo il nostro solito lavoro durante la notte e speriamo di trovare qualche miglioramento per sabato”.

Infine, Russell ha descritto positivamente le modifiche al tracciato apportate quest’anno, con l’eliminazione, seppur solo momentanea, del tratto lento nel terzo settore a favore di un allungo di curva cinquecento metri, il che rende la pista ben più scorrevole e meno impegnativa a livello fisico: “Mi piace molto il nuovo tracciato. Il settore finale e il giro nel suo complesso sono molto più scorrevoli. Migliora decisamente l'esperienza al volante e dovrebbe contribuire a creare gare migliori domenica. Anche il nuovo asfalto della pista da curva uno a curva cinque rappresenta un buon miglioramento”.