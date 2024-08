F1 | Incidente curioso: sbatte la Safety Car alla Parabolica!

Al giovedì di Gran Premio i motori restano spenti. L’attività in pista è limitata agli Hot Laps che la Pirelli organizza per i personaggi VIP ospiti del paddock e ai giri di allenamento di Safety Car e Medical Car.

Oggi pomeriggio è accaduto di vedere la verde Aston Martin di Bern Maylander finire larga alla curva 11, vale a dire la curva Parabolica, oggi soprannominata Michele Alboreto.

Il 53enne tedesco, pilota che guida la safety car della F1 dal 2000, è finito largo con la Vantage che è andata in sottosterzo superando la via di fuga in asfalto e poi il letto di ghiaia, andando a sbattere contro le barriere all’esterno con il lato sinistro della vettura.

La direzione ha esposto subito la bandiera rossa dopo il crash della safety car Foto di: Franco Nugnes

L’impatto non è stato violento e Maylander, insieme al suo passeggero, è uscito incolume dall’incidente. Immediatamente è intervenuta la Medical Car che era in pista per i suoi giri di allenamento e, dopo che è stata esposta la bandiera rossa, ha recuperato i due malcapitati per riportarli in pit lane.

Maylander stava effettuando il quinto giro lanciato con la Vantage e come miglior tempo, nella tornata precedente aveva ottenuto un 2’04”878. Bernd era in frenata quando la vettura ha perso aderenza finendo in testacoda. E' possibile che ci sia stato un problema meccanico a scatenare l'uscita di pista che un vero errore di guida.