F1 | McLaren porterà altri aggiornamenti per battere Red Bull ovunque

La McLaren non ha dubbi sulla necessità di apportare ulteriori aggiornamenti alla sua vettura di Formula 1 per non essere battuta dalla Red Bull in alcuni dei circuiti rimanenti di questa stagione. Se l'obiettivo principale sarà ottenere il titolo iridato Costruttori, allora il gap dal team di Milton Keynes dovrà essere ampliato.

L'entità del vantaggio di Lando Norris su Max Verstappen nel Gran Premio d'Olanda dello scorso fine settimana suggerisce che la McLaren potrebbe ora detenere un chiaro vantaggio sul suo principale rivale mentre la lotta per il titolo si fa più intensa.

Ma mentre alcune piste in programma, come Baku e Singapore, saranno probabilmente una grande sfida per la Red Bull, la McLaren pensa che, sulla base delle attuali caratteristiche prestazionali della sua MCL38 e della RB20, ci siano altri circuiti più impegnativi dal punto di vista aerodinamico, come Austin e il Qatar, dove la rivale potrebbe avere un vantaggio.

“Penso che se andiamo su piste come Zandvoort, possiamo essere sicuri di ottenere prestazioni elevate, con curve lunghe ad alta deportanza”, ha detto il team principal della McLaren, Andrea Stella.

“Se andiamo su piste dove ci sono curve ad alta velocità, come a Silverstone, sappiamo che la Red Bull è molto forte in quel tipo di layout".

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“E comunque credo che, se tornassimo a correre in Austria, sarebbero più veloci, perché in Austria hanno ottenuto un vantaggio di circa quattro decimi in qualifica".

“Ma credo che grazie agli aggiornamenti ora saremo più competitivi anche laddove la Red Bull era potenzialmente più veloce di noi”.

Stella ritiene che la situazione significhi che la McLaren deve trarre il massimo da quei fine settimana in cui è in vantaggio e deve apportare sviluppi alla sua vettura per colmare il divario nelle aree in cui ritiene che il suo rivale sia migliore.

“Abbiamo perso l'opportunità di vedere in Belgio chi sarebbe stata la vettura più veloce sull'asciutto a causa delle qualifiche e delle gomme intermedie”, ha detto.

“Ma pensiamo che la vettura nella configurazione attuale non sia sufficiente in termini di prestazioni per essere la migliore in ogni singolo evento. Per questo motivo abbiamo in programma di apportare ulteriori aggiornamenti prima della fine della stagione”.