Commento

Formula 1 Qatar

F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock

La trasferta a Doha è stata preceduta da settimane di preoccupazioni legate alla situazione geopolitica. Una volta arrivati a Lusail, però, gli addetti ai lavori hanno ritrovato l’atmosfera di sempre. A sorpresa, nel paddock è apparsa anche la nazionale italiana di calcio Under 17, impegnata in Qatar nella Coppa del Mondo.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 29 nov 2026, 12:00

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Un mix di tensione e curiosità ha accompagnato la Formula 1 verso Doha. Da una parte le rassicurazioni arrivate da tutti coloro che, nei rispettivi ruoli, si occupano dell’organizzazione del Gran Premio del Qatar, dall’altra un tamtam mediatico che non ha contribuito a far vivere l’avvicinamento alla penultima trasferta stagionale come quello di un qualsiasi altro appuntamento del calendario.

Le preoccupazioni avevano ovviamente delle ragioni. Il conflitto iniziato lo scorso marzo aveva già avuto un impatto importante sulla stagione di Formula 1, costringendo gli organizzatori a rinunciare alle trasferte in Bahrain e Arabia Saudita. Per qualche tempo era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di un finale di stagione alternativo a Imola, uno scenario poi accantonato a favore del programma originale.

L’aspetto paradossale è che per molti addetti ai lavori buona parte dei timori è svanita una volta atterrati a Doha. L’unica differenza percepibile rispetto alle precedenti edizioni del Gran Premio del Qatar è una presenza più contenuta di media e ospiti internazionali. Per il resto, il weekend di Lusail sta procedendo esattamente come quelli degli anni precedenti, a dispetto anche di qualche falso allarme.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Quando la normalità diventa una notizia

È il caso della bonifica dell’impianto effettuata nella serata di mercoledì, interpretata da alcuni media come una misura straordinaria dettata dalla situazione contingente. In realtà si è trattato di un protocollo di sicurezza già adottato negli anni precedenti a Lusail e in vigore anche su altri circuiti del calendario mondiale.

A Singapore, ad esempio, il mercoledì sera è prevista l’uscita di tutto il personale presente nell’impianto per consentire agli addetti alla sicurezza di completare le verifiche. In occasione dell’ultimo Gran Premio disputato a Marina Bay, la procedura è stata effettuata addirittura due volte, a causa del sospetto che una persona fosse riuscita ad accedere al paddock scavalcando le recinzioni. Una circostanza che non aveva suscitato particolare clamore.

I responsabili del circuito di Lusail e della federazione sportiva locale hanno confermato che i protocolli di sicurezza e i piani di emergenza predisposti per l’edizione 2026 del Gran Premio non differiscono da quelli adottati negli anni precedenti. Il via libera allo svolgimento della manifestazione è arrivato dalle autorità governative, alle quali spettano valutazioni che vanno ben oltre le competenze degli organizzatori di un evento sportivo.

Un primo riscontro era arrivato all’inizio del mese con la tappa della MotoGP, disputata regolarmente nonostante la decisione della Yamaha di non prendere parte al weekend. La Formula 1 ha ritrovato a Lusail lo stesso programma di intrattenimento delle passate edizioni, dai concerti alle iniziative riservate al pubblico nelle fan zone.

Ecco la Nazionale Under 17 di calcio nel paddock del Qatar

L’incontro con gli azzurrini

A offrire una prospettiva diversa è stato però un incontro casuale avvenuto nella giornata di giovedì. Mentre nel paddock gli addetti ai lavori si scambiavano impressioni sulla situazione trovata in Qatar, è apparso un nutrito gruppo di ragazzi. Man mano che si avvicinavano, la divisa verde che indossavano è diventata familiare: era quella della nazionale italiana di calcio Under 17.

“C’è una Coppa del Mondo di calcio in Qatar?”. La domanda, sentita più volte nel paddock, ha tradito lo stupore di molti. I ragazzi hanno raccontato di essere nel Paese già da diverso tempo e di aver conquistato l’accesso ai sedicesimi di finale grazie a tre vittorie consecutive contro Giamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. “Undici gol fatti e due subiti”, hanno sottolineato con orgoglio, prima di essere accontentati nella loro richiesta di un selfie con Kimi Antonelli.

Un incontro simpatico, ma anche significativo. Una parte del mondo della Formula 1 si era avvicinata alla trasferta di Doha quasi con la sensazione di doversi recare al fronte, salvo poi scoprire che proprio in queste settimane il Qatar sta ospitando una Coppa del Mondo di calcio giovanile, con delegazioni provenienti da ogni parte del pianeta.

Quanto riscontrato a Doha non cancella ovviamente la complessità della situazione geopolitica, né rende ingiustificate le cautele della vigilia. Ma c’è una differenza tra il quadro di una regione e la quotidianità di un Paese che ne fa parte. La presenza degli azzurrini nel paddock di Lusail ha contribuito, forse più di tanti comunicati ufficiali, a mettere nella giusta prospettiva la trasferta della Formula 1.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”



Formula 1



Formula 1



Qatar



30 min



F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”





F1 | Il paradosso delle gomme a Lusail: si consumano ma restano veloci



Formula 1



Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Il paradosso delle gomme a Lusail: si consumano ma restano veloci





F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027



Formula 1



Formula 1



Qatar



2 h



F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027

Ultime notizie





F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 min



F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock





F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



30 min



F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”





L'addio di Márquez non spaventa Carlos Ezpeleta: "La MotoGP non teme un calo di interesse"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



51 min



L'addio di Márquez non spaventa Carlos Ezpeleta: "La MotoGP non teme un calo di interesse"





MotoGP | Video: anche Ducati rende omaggio a Marc Marquez con un messaggio in stile "Love Actually"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Video: anche Ducati rende omaggio a Marc Marquez con un messaggio in stile "Love Actually"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti