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F1 | Svelato il... mistero: ecco la prima immagine del disco forato Brembo montato da Red Bull e Audi

L'abile fotografo di AG Galli è riuscito a cogliere una soluzione top secret che la multinazionale bergamasca sta sperimentando con Red Bull e Audi. Finora l'inedito disco con i fori nella fascia d'attrito è rimasto nascosto. Si apre una nuova via di sviluppo negli impianti frenanti con soluzioni che riducono il peso e migliorano il raffreddamento.

Franco Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 08:07

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Dettaglio tecnico Audi R26

Foto di: AG Galli

Tutti gli obiettivi dei fotografi nel box di Lusail erano puntati sulla Red Bull di Max Verstappen, perché ormai la voce si è sparsa in pit lane, ma anche questa volta sulla RB22 l’attesa novità della Brembo è rimasta racchiusa nei cestelli del corner anteriore.

La sorpresa, infatti, è arrivata dall’Audi R26 che ha girato con i nuovissimi dischi anteriori in carbonio.

L'abile fotografo di AG Galli ha colto l’inedito disco con i fori nella parete laterale, una novità che è rimasta celata per diversi Gran Premi (si dice che i primi giri in pista siano stati percorsi addirittura ad Austin) per la capacità dei tecnici di Milton Keynes di tenere top secret una soluzione che la multinazionale bergamasca avrebbe studiato per il prossimo anno.

Il disco forato deve rappresentare davvero un sostanziale passo in avanti nell’impianto frenante di F1, perché anche la squadra dei quattro anelli avrebbe insistito per testare l’innovativa soluzione che sta suscitando la curiosità e l’interesse anche di altre squadre del Circus.

Audi R26: i meccanici controllano il disco in carbonio forato della Brembo

Foto di: AG Galli

Nel paddock, infatti, stava diventando un autentico... fantasma. Tutti ne parlavano, alimentando un mistero che gara dopo gara stava crescendo fra i tecnici e gli addetti ai lavori.

Grazie alle prime immagini di AG Galli, Motorsport.com è in grado di documentarvi l'importante innovazione tecnica che la squadra di Milton Keynes e quella di Hinwil hanno deciso di sperimentare nelle prove libere qatariote.

A giudicare dai visi sorridenti di chi ha potuto apprezzare la novità, il disco forato deve aver trovato l’assenso sia di Max Verstappen che dei piloti Audi.

Finora abbia visto dischi in carbonio anteriori con i mille fori per il raffreddamento solo nel diametro esterno, mentre la sorpresa è che è apparsa a Lusail una fascia d’attrito caratterizzata da... fori.

Sia chiaro non si tratta di aperture che vanno da una parte all’alta della parete, ma di inusuali asportazioni tonde del materiale composito che riprendono concetti già visti in passato con i dischi metallici, ma mai con degli... smancamenti sul carbonio.

I fori sono molto numerosi e con un disegno a raggiera: possiamo immaginare che siano due gli obiettivi da cogliere: primo, un sensibile calo di peso e, secondo, un nuovo concetto nel raffreddamento del disco per stabilizzare la temperatura su tutta la superficie aumentando la dissipazione del calore.

I piloti Audi hanno girato a Lusail con il disco forato Brembo

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Non solo, ma non deve sfuggire nemmeno che i tradizionali fori ora sono diventati più piccoli e si contano sul diametro esterno sei file in luogo delle tradizionali cinque. A dimostrazione di una lavorazione molto più complessa, tanto più che nelle file centrali c’è stata un’ulteriore asportazione di materiale a favore di un altro risparmio di peso che agisce sulle masse non sospese della monoposto.

Siccome con le monoposto agili introdotte quest’anno gli stress in staccata sono minori rispetto allo scorso anno a causa del ridotto carico aerodinamico e la riduzione di peso, sono calate le forze G e sono cresciuti gli spazi di frenata e il tempo in cui il pilota è con il piede sul pedale del freno. Per queste ragioni la Brembo ha pensato di proporre alle squadre un disco dalla concezione molto più estrema che apre nuove strade di sviluppo...

Tutti mantengono le bocche cucite, ma non ci stupiremmo se i dischi forati avessero già debuttato in un GP nel massimo segreto...

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