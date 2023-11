F1 | FP2 in ritardo: ci sono tre opzioni possibili

Si preannuncia una lunga notte nel paddock di Las Vegas. Il cedimento del fissaggio in cemento intorno ad un tombino, che ha causato l’incidente di Carlos Sainz al decimo minuto della sessione FP1, ha costretto il personale della Federazione Internazionale ad avviare un’operazione di controllo su tutti i tombini presenti lungo i 6110 metri del tracciato. La FIA non ha comunicato ufficialmente se la sessione FP2 si svolgerà, ma sono stati previsti degli scenari.

Photo by: Francois Tremblay Ecco il tombino colpito da Carlos Sainz durante le Libere 1 del GP di Las Vegas

Se le operazioni di verifica termineranno in tempo utile per poter dare l’okay all’ingresso in pista entro le ore 02:00 locali (le 11:00 italiane) la FP2 si svolgerà sommando all’ora prevista altri 30 minuti per recuperare parte del tempo perso in FP1. Qualora invece le operazioni dovessero protrarsi posticipando il via della FP2 alle 02:30, la durata della sessione dovrebbe essere di 60 minuti.

Non sarà possibile andare oltre, visto che alle 05:00 locali è prevista la riapertura della pista per la circolazione ordinaria. Qualora non dovesse essere possibile riprendere oggi l’attività, sarà valutato per quanto possibile un recupero del tempo perso nella giornata di domani.