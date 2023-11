F1 | Aston Martin ha ceduto una quota di minoranza del team

Il weekend del Gran Premio di Las Vegas si apre con la notizia della cessione di una parte delle quote del team Aston Martin ad Arctos Partners. Il fondo d'investimento privato degli Stati Uniti ha infatti ha acquisito una quota di partecipazione di minoranza di AMR Holdings GP Limited, la holding del team.

Sebbene non siano state rese note le cifre esatte, è stato comunicato che l'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2023, quindi nel prossimo mese e mezzo. Secondo il Financial Times, questo investimento porterebbe però la valutazione del team attorno al miliardo di sterline, date anche le numerose strutture su cui ha investito la squadra negli ultimi anni. Infatti, oltre alla nuova sede inaugurata nel corso di questa stagione, la scuderia britannica ha già avviato i piani per la costruzione di un nuovo simulatore e di una galleria del vento di ultima generazione, che dovrebbe però essere pronta nei prossimi anni. Strutture che, uniti alle recenti assunzioni di nuovo personale e all'accordo con Honda per diventare partner ufficiale nel 2026 all'alba dei nuovi regolamenti tecnici, vorrebbero portare l'Aston Martin a lottare ai vertici della categoria.

All'inizio di quest'anno, Alpine ha venduto una quota del 24% del suo team di F1 a un gruppo di investitori statunitensi, tra cui la società statunitense proprietaria del Milan Red Bird oltre a noti calciatori e attori della scena internazionale. La cessione era avvenuta per un totale di circa 200 milioni di sterline, portando la valutazione complessiva del team attorno agli 800 milioni.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Il proprietario della squadra britannica, Lawrence Stroll, ha dichiarato: "Sono lieto di dare il benvenuto ad Arctos Partners come nuovo partner e azionista di minoranza del Team Aston Martin di Formula 1. In qualità di investitori in diversi franchising sportivi di primo piano, Arctos vanta una profonda conoscenza del settore e sono entusiasta che l'Aston Martin entri a far parte di un portafoglio così prestigioso".

"La squadra ha ottenuto un enorme successo in questa stagione, con otto podi e il nostro bottino in termini di punti più alto come squadra, ma la nostra ambizione collettiva è più grande", si legge nel comunicato.

"Arctos vede il potenziale e il valore di questo progetto per continuare a costruire una squadra di Formula 1 di livello mondiale. Condividono la nostra visione per il nostro marchio di ultra-lusso e sono estremamente appassionati di questo sport e delle sue prospettive. Stiamo investendo in infrastrutture, persone e processi, e questo è il momento perfetto per aggiungere forza in profondità con la competenza operativa e l'esperienza strategica di Arctos. Insieme, continueremo a portare avanti questa squadra e a costruire un futuro ancora più luminoso e di successo".

La nuova sede del team in fase di costruzione. Ora è stata ultimata e lo spostamento del personale è avvenuto negli scorsi mesi

Il futuro del team Aston Martin di F1 è stato oggetto di speculazioni nelle ultime settimane, soprattutto in merito alla possibilità che Lawrence Stroll possa decidere di vendere totalmente il team acquistato nel 2018, quando entrò in amministrazione controllata nel periodo in cui si chiamava ancora Force India. Sfruttando la collaborazione con Aston Martin, Stroll ha poi legato i due mondi, ribattezzando la squadra con il nome del glorioso marchio inglese a partire dalla stagione 2021. Da quel momento in poi l'imprenditore canadese ha continuato ad investire nel team, creando nuove infrastrutture per garantire alla squadra tutti i mezzi per lottare ai vertici della Formula 1.

Tuttavia, Arctos Partners ritiene che questo sia l'inizio di una partnership a lungo termine con Stroll. Il socio amministratore Doc O'Connor ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di collaborare con Aston Martin e consideriamo questa opportunità come l'inizio di una partnership a lungo termine con Lawrence e l'intero team. Questo investimento è coerente con la strategia della nostra azienda, che si concentra sul sostegno di marchi sportivi leader in Nord America e in Europa".

"Metteremo a disposizione ampie risorse per migliorare il raggio d'azione e il marchio [del team], comprese le informazioni di settore provenienti dalla nostra piattaforma proprietaria di ricerca quantitativa e scienza dei dati".