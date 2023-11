F1 | Las Vegas: 3 colori vietati sulla Sfera per non distrarre i piloti

Parli di Las Vegas e non possono venire in mente le tante luci che rendono unica e caratteristica la città statunitense. L'ultima novità tra le numerose attrazioni presenti lungo il tracciato è la "Sphere", ovvero quella sorta di sfera di grandi dimensioni pensata sia come un centro di intrattenimento che come un'opportunità per promozioni pubblicitarie grazie a una grande superfice esterna formata da numerosi pannelli LED.

In seguito agli accordi presi con la FIA e la Formula 1, la Sfera di Las Vegas rimarrà attiva anche durante l'azione in pista, ma si farà il possibile per evitare di distrarre i piloti impegnati in pista.

La Formula 1 è infatti stata costretta ad affittare parte del terreno circostante per tutta la durata dell'evento per la costruzione del tracciato, obbligando la rock band irlandese degli U2 a sospendere i propri concerti per un periodo di tempo. Per ammortizzare l'investimento, la F1 ha venduto spazi pubblicitari come parte dei pacchetti di sponsorizzazione degli eventi, oltre a spot promozionali dedicati.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Il logo della Aston Martin proiettato sula sfera di Las Vegas

Tuttavia, data la vicinanza al tracciato e la maestosità dell'opera, erano sorte delle preoccupazioni su possibili giochi di luce che avrebbero messo in qualche modo in difficoltà i piloti. Vi era il dubbio, infatti, che i piloti potessero confondere i colori della sfera con l'esposizione delle bandiere a bordo pista. Per evitare qualsiasi fraintendimento, è stato deciso di non mostrare nulla che possa essere mal interpretato: in particolare, sugli schermi della "Sfera" non compariranno i colori rosso, giallo e blu, in modo che non possano essere scambiati come segnali provenienti dalla direzione gara tramite i pannelli LED sparsi a bordo pista.

Joel Fisher, che in qualità di vicepresidente esecutivo per gli eventi e le operazioni di MSG Entertainment è responsabile dell'accordo tra la Sfera e l'evento di F1, ha dichiarato che è stato fatto tutto il possibile per garantire che non si verifichino problemi: "È tutto sicuro. Ovviamente, rispetteremo i requisiti della FIA e ci assicureremo che sia così", ha dichiarato a Motorsport.com.

"Sono venuti qui di notte e hanno testato diversi colori e diverse cose. E sappiamo cosa non dovremmo mostrare. Quindi abbiamo uno show runner che si occupa di tutto questo".

Photo by: Motorsport Images La Sfera illuminata di sera

Nonostante le precauzioni prese dalla FIA e dalla Formula 1, secondo George Russell è improbabile che i piloti vengano in qualche modo distratti dall'imponente struttura. "Ci sono spesso luci a LED intorno a noi, ma mai così tanto in vista. È un edificio a dir poco spettacolare. Riconosco che hanno vietato i tre colori, ma credo che, data la vastità della struttura, se vedessi una grande palla rossa lì sopra non credo che alzerei il piede pensando che sia una bandiera rossa", ha spiegato il britannico.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Valtteri Bottas, secondo cui i piloti devono fare i conti con le luci in ogni appuntamento corso in notturna: "In ogni gara notturna ci sono un bel po' di riflessi, ma qui ci sono più colori. Di sera [la sfera] è luminosa. Ovviamente noi guardiamo piuttosto in basso, mentre la sfera è ovviamente molto in alto. Penso che andrà bene, probabilmente ci sarà qualcosa in più, ma di solito tendiamo a guardare avanti".

Alla domanda su cosa verrà esposto, Fisher ha spiegato che vi saranno chiaramente contenuti a tema Formula 1, oltre alla classifica pubblicità dei main sponsor dell'evento e della serie, come Heineken e Pirelli: "Ci saranno filmati dal vivo, caschi, indicazioni dei piloti, pubblicità, tutti questi tipi di cose e altre sorprese".

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images La sfera di Las Vegas

Dopo una prima stagione di apprendistato, l'amministratore delegato di Liberty Media, Greg Maffei, ha dichiarato la scorsa settimana che la F1 utilizzerà maggiormente la Sfera negli anni a venire. Da una parte vi erano infatti dei dubbi sull'ultimazione dell'opera in tempo per il Gran Premio, dall'altra è stato comunque necessario pensare e realizzare dei contenuti da mostrare.

"Abbiamo un contratto a lungo termine con la Sphere e credo che avremo una maggiore programmazione. In parte perché non sapevamo se la Sfera sarebbe stata completata, e in parte perché ci stavamo affrettando a lavorare [sui contenuti], questa combinazione ha reso difficile programmare per quest'anno. Ma credo che negli anni futuri avremo molte più cose da fare", ha aggiunto Maffei.