F1 | Las Vegas, Libere 1: un tombino blocca tutto, inizio flop

Il GP di Las Vegas parte con un flop: dopo tanto cinema preliminare, alla resa dei conti della pista la terza gara americana ha mostrato subito i suoi limiti. La prima sessione di prove libere è stata interrotta dopo otto minuti dalla direzione gara con una bandiera rossa: Carlos Sainz in pieno rettilineo ha colpito un tombino che era stato sollevato da un'altra monoposto (potrebbe essere stato Esteban Ocon con l'Alpine) e la Ferrari dello spagnolo è stata sollevata da terra dopo aver urtato violentemente il fondo.

Carlos ha subito accostato la SF-23 sul lato sinistro della pista spegnendo la power unit. Il pilota del Cavallino ha accusato una compressione della colonna e c'è il timore che la rossa possa aver subito un danno al telaio. Cosa che è successa anche a Ocon: i meccanici del francese sono all'opera per sostituire la scocca della A523 e c'è il sospetto che pure Lance Stroll abbia subito qualche danno sulla sua AMR23.

Il cittadino di Las Vegas ha fatto subito danni importanti: la FIA ha annullato la sessione non tanto per la riparazione del tombino, quanto per effettuare una ricognizione completa della pista per verificare che il problema non possa ripetersi con le monoposto che sfiorano l'asfalto alla ricerca del massimo carico aerodinamico con l'effetto risucchio.

La pista è stata omologata poco prima del GP: una volta un nuovo tracciato doveva essere omologato dalla disputa di una gara non valida, proprio per scoprire tutte le problematiche di un tracciato.

L'unico dato tecnico emerso è il tempo di Charles Leclerc di 1'44"019 ottenuto con le gomme soft: le condizioni meteo erano positive, non faceva il freddo che era temuto, per cui gli pneumatici sono subito andati in temperatura, almeno con la mescola più morbida.

E' possibile che la FIA conceda alle squadre di anticipare il secondo turno di FP2 di mezz'ora per permettere ai piloti di prendere le misure dell'insidioso tracciato del Nevada...