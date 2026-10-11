F1 | Ferrari, Singapore a metà: Leclerc secondo convince, mentre Hamilton spreca il podio

Il bilancio della Ferrari a Singapore è positivo, ma con un rimpianto non trascurabile. Il secondo posto conquistato da Charles Leclerc conferma i progressi della SF-26 e regala alla Scuderia il secondo podio consecutivo, dopo quello ottenuto a Sepang. Un risultato accompagnato da un bottino di punti che permette alla squadra di Maranello di consolidare la seconda posizione nel mondiale Costruttori, portando a 105 lunghezze il vantaggio sulla McLaren. Eppure, al termine della gara, resta la sensazione che il risultato complessivo avrebbe potuto essere ancora migliore.

La Ferrari aveva infatti la possibilità di piazzare entrambe le monoposto sul podio. Un'opportunità sfumata quando Lewis Hamilton ha deciso di non seguire l'indicazione del muretto di fermarsi durante la Virtual Safety Car, preferendo restare in pista. Una scelta che si è rivelata sbagliata e della quale il sette volte campione del mondo si è assunto la responsabilità, scusandosi con la squadra.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Abbiamo chiesto a Lewis di fermarsi - ha chiarito Fred Vasseur, rispondendo alle numerose domande sulla strategia del britannico - non date la colpa alla squadra. Lo avete sentito alla radio, si è scusato dicendo di averci deluso e che era stata una sua decisione. Eravamo in seconda e terza posizione, abbiamo chiamato entrambe le vetture ai box durante la Virtual Safety Car, ma Lewis ha preferito restare fuori”.

Una presa di posizione netta. Vasseur non ha cercato attenuanti per il suo pilota, pur ricordando quanto sia importante tenere conto delle sensazioni di chi si trova nell'abitacolo. “È stato chiaramente un errore. Guardando il risultato, non è stata una buona decisione. D'altra parte, spesso ci viene detto che dobbiamo ascoltare i piloti, perché sono loro a guidare e a conoscere le condizioni delle gomme. Dobbiamo rispettare anche le loro sensazioni, ma in questo caso per me era evidente quale fosse la scelta corretta”.

È un episodio che pesa sul bilancio del weekend di Hamilton, apparso in ottima forma fin dalle prime sessioni. Il britannico aveva il passo per contribuire a un risultato importante per la squadra, ma la decisione di proseguire senza fermarsi ha compromesso la possibilità di conquistare il terzo posto. Resta il merito di essersi assunto immediatamente la responsabilità dell'errore, senza cercare giustificazioni, insieme al dubbio sui motivi che hanno spinto Lewis a voler ignorare le indicazioni del team.

Lewis Hamilton, Ferrari, subisce l'attacco di Lando Norris, McLaren Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Nell’immediato la rinuncia a rientrare ai box gli ha consentito di sopravanzare Leclerc, ma era abbastanza prevedibile che portare un set di gomme soft a completare ben 47 giri avrebbe presentato il conto. La scommessa di Hamilton è stata forse legata ad un potenziale ingresso in pista della safety car, unico scenario in cui la sua scelta avrebbe pagato. Ma resta comunque un precedente che dovrà essere chiarito all’interno della squadra.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Il risultato di oggi non è quello che cercavamo e la responsabilità è mia – ha commentato Hamilton - su una pista dove è difficile sorpassare bisogna provare qualcosa di diverso; ho scelto di partire con gomme medie nuove per allungare lo stint e tentare una strategia a una sola sosta. Purtroppo, la gomma media non ha reso bene quanto la morbida”.

“Ho disputato un buon secondo stint e ritrovato il ritmo, ma non sono riuscito a recuperare le posizioni necessarie. Durante la Virtual Safety Car il team mi ha richiamato ai box, ma ho mancato l'ingresso. A quel punto ho deciso di restare in pista e difendere la posizione fino alla fine, ma nei giri conclusivi ho sofferto enormemente per il degrado degli pneumatici e ho perso tre posizioni, chiudendo sesto: un risultato che non rispecchia il potenziale della nostra vettura oggi".

"È stata una lezione dura, ma mi assumo la piena responsabilità delle decisioni prese. Non tutte le scelte si rivelano vincenti e accetto di aver sbagliato, ma mi dispiace per il team riguardo ai punti persi oggi. Lavorano duramente ogni fine settimana e avrei voluto regalare loro un risultato migliore. Continuerò a impegnarmi al massimo e tornerò a lottare nella prossima gara”.

Leclerc concretizza il potenziale della SF-26

La parte migliore del fine settimana Ferrari porta invece la firma di Charles Leclerc. Il monegasco ha disputato una gara solida, restando il principale inseguitore di Max Verstappen e provando a mettere pressione al campione olandese fin dai primi metri. Proprio la partenza è stata probabilmente il momento decisivo della corsa.

Leclerc è scattato meglio di Verstappen, riuscendo ad affiancare la Red Bull prima della prima curva. Max ha però stretto con decisione verso sinistra, con Charles costretto a prendere il cordolo che delimita l’uscita della corsia box. Quando i due sono arrivati al punto di staccata Verstappen ha guadagnato lo spazio necessario per poter affrontare curva 1.

Charles Leclerc, Ferrari, sul podio festeggia il secondo posto con Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Ho visto che Max aveva avuto una partenza un po' difficile, mentre la mia era stata buona - ha raccontato Leclerc - mi sono portato al suo fianco, ma poi lo spazio è diventato molto limitato. Avrei fatto esattamente la stessa cosa al suo posto. Ero sulla sinistra, leggermente dietro, e non riuscivo a vedere i riferimenti della frenata che normalmente si trovano sulla destra. Ho cercato di valutare la situazione nel miglior modo possibile, ma Max è riuscito a mantenere la prima posizione”.

Nei primi giri Leclerc ha avuto anche qualche altra opportunità, favorita da problemi nell'erogazione dell'energia elettrica sulla Red Bull. Il ferrarista ha però preferito non utilizzare completamente la propria batteria, convinto che le difficoltà di Verstappen fossero episodiche. “Forse è stato un errore. Quando mi rendevo conto che Max non aveva più potenza alla fine del rettilineo, ormai era troppo tardi per utilizzare la mia energia. Non so quanto avrebbe cambiato le cose, forse avrebbe potuto aiutarmi nel primo stint, ma credo che alla fine avessero comunque troppo margine”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il secondo posto resta un risultato di valore, soprattutto considerando le caratteristiche del circuito di Singapore. La pista è particolarmente esigente per le gomme posteriori, un aspetto che continua a rappresentare uno dei punti deboli della SF-26. Una caratteristica che aveva già suggerito a Leclerc di sperimentare un assetto estremo al retrotreno durante la Sprint e che in gara ha reso complicato prolungare la vita degli pneumatici. Non è casuale che Verstappen sia riuscito a mantenere un vantaggio sufficiente per controllare la corsa.

Anche Vasseur ha sottolineato quanto fosse determinante la posizione in pista, considerando la difficoltà di seguire un'altra monoposto anche a due o tre secondi di distanza.

"Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa sarebbe successo se fossimo stati un metro davanti alla prima curva - ha spiegato il team principal - ma quando due vetture hanno strategie e gomme simili, per superare serve un vantaggio di un secondo o un secondo e mezzo. A Singapore non sarebbe mai stato possibile tra due monoposto così vicine nelle prestazioni”.

La Ferrari lascia comunque Singapore con indicazioni incoraggianti, anche se Leclerc invita a non considerare definitivamente superate le difficoltà emerse nelle ultime gare. “Sono contento, ma non particolarmente felice. Il secondo posto è un buon risultato considerando la tendenza delle ultime gare, nelle quali ci mancava un po' di prestazione. Ieri in qualifica siamo stati competitivi e oggi Max aveva qualcosa in più, come ci aspettavamo, ma forse siamo stati anche più vicini del previsto. Ci ho creduto fino alla fine, purtroppo non è bastato”.

La prossima verifica arriverà ad Austin, dove la Ferrari introdurrà nuovi aggiornamenti. Sarà un passaggio importante per comprendere se la SF-26 potrà trovare una maggiore consistenza prestazionale, soprattutto nella gestione del retrotreno, senza compromettere i punti di forza emersi nelle ultime settimane. “Abbiamo introdotto alcuni piccoli componenti che forse ci hanno aiutato a fare un passo avanti - ha spiegato Leclerc - ma non possiamo dimenticare che nelle gare precedenti stavamo perdendo terreno rispetto a Red Bull, Mercedes e McLaren. Alla fine conterà chi riuscirà a portare gli aggiornamenti prima degli altri e, soprattutto, chi farà il passo avanti più grande".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

È una valutazione condivisa da Vasseur, convinto che gli equilibri tra le quattro squadre di vertice possano cambiare rapidamente. La Red Bull è cresciuta molto nelle ultime gare, ma il team principal Ferrari non ritiene che sia diventata il riferimento assoluto. “Abbiamo quattro squadre molto vicine e basta un aggiornamento per modificare la gerarchia. Anche noi porteremo delle novità, ma lo faranno pure gli altri. La cosa più importante è restare concentrati su noi stessi”.

Singapore consegna dunque alla Ferrari un bilancio a due facce. Da una parte la conferma di una ritrovata competitività, il secondo podio consecutivo e un vantaggio sempre più consistente sulla McLaren nella classifica Costruttori, grazie anche ai 16 punti guadagnati nel weekend. Dall'altra, un'occasione persa per trasformare una buona domenica in un risultato di squadra ancora più significativo. La SF-26 ha mostrato di poter essere competitiva, ma il margine per sfidare Verstappen non è ancora sufficiente. E in una Formula 1, nella quale gli equilibri cambiano di settimana in settimana, lasciare per strada un podio che sembrava acquisito è un lusso che la Ferrari avrebbe preferito evitare.