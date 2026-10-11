F1 | Caos SQ1: i piloti non avevano piena potenza per un pop-up ignorato su un PC. La FIA si scusa e cerca soluzioni

Alle volte serve fare un passo indietro per farne uno avanti e, in questo caso, è importante tornare fino a venerdì, alle qualifiche valide per definire l’ordine di partenza della sprint. Dopo che le qualifiche erano state interrotte in SQ1 per l’incidente di Sergio Perez, il finale è stato condizionato dal fatto che l’organo di governo non ha riattivato in un primo momento la modalità sorpasso.

Perché è così importante? Perché la modalità sorpasso garantisce una maggior quantità di kW sul giro secco, influenzando il deployment non solo sui rettilinei, ma anche in uscita di curva, perché a sua volta la centralina deve rimappare il modo di distribuire l’energia nel corso della tornata. Inizialmente, per un errore umano, la FIA non l’aveva riattivata, per poi riaccenderla per 27 secondi e disattivarla di nuovo fino al termine della SQ1.

I piloti sono rimasti perplessi dalla mancanza di potenza, e coloro che sono stati eliminati al termine di quella prima fase delle qualifiche Sprint hanno ritenuto di essere stati ingiustamente penalizzati, tanto che alcune squadre hanno valutato anche una protesta o di chiedere alla Federazione di poter disputare la Q2 con tutte e 22 le vetture, come se fosse una sorta di nuova Q1.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Liam Fabre

Chiaramente, una protesta non era logica e alla fine, anche da parte delle scuderie, nulla è stato fatto. Inoltre, il problema ha colpito un po’ tutti, seppur in maniera differente, tanto che non solo le squadre di fine classifica sono state penalizzate, ma anche piloti dei top team, come ad esempio Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc.

Parlando a Sky Germany, Nikolas Tombazis voluto spiegare i motivi che hanno portato a questa confusione e al successivo errore, rimarcando come “ci sono molte cose che accadono in contemporanea in direzione gara”. È importante capire un elemento: la modalità sorpassa viene attivata quando ci sono solo certe condizioni di sicurezza, per questo non è facile automatizzarla. Lo stesso avveniva per il DRS.

Ad esempio, per la pioggia ci sono mappature specifiche da rispettare, così come sull’asciutto ci sono certi parametri di sicurezza in pista da validare, specie in caso di neutralizzazione, per questo il processo è ancora manuale: “Normalmente è un processo manuale riabilitarla, perché, quando viene riattivata, vogliamo assicurarci dal punto di vista della sicurezza che sia sicuro farlo”, ha spiegato Tombazis.

Nikolas Tombazis, FIA Foto di: Kym Illman / Getty Images

“Purtroppo, c'è stata una finestra pop-up apparsa sul computer di qualcuno a cui non si è risposto abbastanza rapidamente o quando si sarebbe dovuto. E poi, sotto la pressione del tempo e la pressione generale del momento, la cosa è stata purtroppo dimenticata”.

La direzione gara a disposizione la trascrizione dei team radio dei piloti, per cui è stato semplice capire in tempi rapidi che vi fosse un problema in termini di deployment. Il punto era capire la fonte, perché nel corso della stagione non vi sono mai stati problemi con la riattivazione della modalità overtake, né in gara, né durante le qualifiche, anche quando questa era stata interrotta ad esempio per una bandiera rossa.

Questo è stato un caso particolare, molto diverso ad esempio da quello di Sepang, dove vi era stato un errore di software, mentre qui è stata conseguenza di un errore umano che, per quanto importante, resta un errore umano a cui si può trovare una soluzione: “Abbiamo quindi avviato un'analisi intensa per capire se ci fosse qualche altro problema, perché ovviamente sentivamo i piloti lamentarsi e chiedere cosa stesse succedendo. Abbiamo capito dove si trovava il problema”.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al di là del problema, di cui si è compresa la fonte, la discussione si è più spostata sulla decisione di riattivarlo in un primo momento per 27, per poi spegnerlo nuovamente per una questione di equità nei confronti di tutti: “In quel momento c'è stata l'errata decisione di riattivarla brevemente, ma non è stata esattamente la scelta corretta in un'ottica di equità. Ed è stata quindi disattivata di nuovo”.

Tombazis non ha nascosto che potenzialmente vi sia stato un impatto sull’ordine in classifica, perché l’impatto su alcuni piloti è stato maggiore di altri, anche a seconda di quali sono le dinamiche di utilizzo dell’energia nel corso del giro per quanto, nel momento in cui è disattivata, lo è per tutti: “Non ne siamo felici, perché ha condizionato alcuni piloti più di altri”.

“Di conseguenza, proprio nella prima sessione della Sprint, abbiamo avvertito che questo problema ha interferito con i risultati, il che per noi della FIA è probabilmente, per certi versi, la cosa peggiore, dato che le nostre priorità assolute sono sempre la sicurezza e l'equità”.

Si tratta di un errore umano che certamente ha un suo peso in uno sport che vale milioni, ma l’aspetto più cruciale è comprendere come poter prevenire che possa accadere nuovamente, magari con ulteriori avvisi alla ripresa di una sessione. “Ovviamente, trovarsi in una situazione in cui un risultato non è equo o è errato non va bene per noi. Certamente è un lavoro complesso e le persone commettono errori, e dobbiamo esserne consapevoli. Ma dobbiamo anche, quando commettiamo errori, analizzarli e assicurarci che non si ripetano. Ed è quello che stiamo facendo”.