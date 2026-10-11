Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Mercedes, Antonelli vede il titolo ma la W17 resta un rebus

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, Antonelli vede il titolo ma la W17 resta un rebus

F1 | Max, la prima vittoria a Singapore va oltre le insidie: in partenza e nei primi giri ha avuto problemi con la PU

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Max, la prima vittoria a Singapore va oltre le insidie: in partenza e nei primi giri ha avuto problemi con la PU

F1 | Ferrari, Singapore a metà: Leclerc secondo convince, mentre Hamilton spreca il podio

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Ferrari, Singapore a metà: Leclerc secondo convince, mentre Hamilton spreca il podio

F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore

F1 | Antonelli conferma: "Anche ad Austin avrò il nuovo pacchetto. È importante anche in ottica 2027"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Antonelli conferma: "Anche ad Austin avrò il nuovo pacchetto. È importante anche in ottica 2027"

F1 | Leclerc non ha dubbi: "Ho fatto bene a non rischiare con Max, altrimenti saremmo finiti a muro"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Leclerc non ha dubbi: "Ho fatto bene a non rischiare con Max, altrimenti saremmo finiti a muro"

F1 | Vasseur: "Il pit era per entrambi, ma Lewis ha mancato l'entrata. Dovremo parlarci. Oggi la prestazione c'era"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Vasseur: "Il pit era per entrambi, ma Lewis ha mancato l'entrata. Dovremo parlarci. Oggi la prestazione c'era"

F1 | Verstappen re a Singapore: vince ancora davanti a Leclerc e Antonelli. Russell nono

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Verstappen re a Singapore: vince ancora davanti a Leclerc e Antonelli. Russell nono
Gara
Formula 1 Singapore

F1 | Verstappen re a Singapore: vince ancora davanti a Leclerc e Antonelli. Russell nono

Max domina anche a Marina Bay, annichilendo tutti gli avversari. Ferrari a podio con Leclerc, mentre Antonelli - terzo - avrà il primo match point per il Mondiale tra 2 settimane ad Austin. Hamilton solo sesto dopo aver mancato l'ingresso ai box per il secondo pit stop.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Max Verstappen ce l'ha fatta ancora. A Marina Bay ha rotto il tabù, quello che non lo aveva ancora visto vincere a Singapore andando a trionfare per il secondo fine settimana consecutivo e firmando un weekend perfetto, condito da pole della Sprint, vittoria della gara corta, pole della gara lunga e trionfo nella gara domenicale. 

L'olandese è stato un martello per tutto il fine settimana. Strepitoso sul giro secco, straordinario nella gestione dei due stint di gara. Questo lo ha portato a trionfare con merito anche su una pista dove mai era riuscito a vincere. Un plauso ulteriore va per il fatto di avere corso senza la radio, inutilizzabile a causa di un malfunzionamento.

Per lui la vittoria numero 73 della carriera, per la Red Bull la certezza di avere messo a posto una vettura, la RB22, che sembrava non poter competere con i migliori e che invece, in due fine settimana, ha vinto lo stesso numero di gare conquistate dalla Ferrari in questa stagione. Inoltre, il successo è arrivato su una pista dove il motore conta meno che in altre: questo significa che adesso è l'intero pacchetto a funzionare.

Verstappen ha dovuto solo controllare Leclerc al via, sfruttando bene un set di Soft nuovo e una staccata al fulmicotone in curva 1. A quel punto non ha fatto altro che gestire le gomme e fidarsi del suo passo, rivelatosi anche oggi inarrivabile per chiunque. 

Dietro il 4 volte iridato, Charles Leclerc ha tenuto alto l'onore della Ferrari con il secondo posto finale e una gara con il coltello tra i denti. Buoni gli stint sulle Soft, mentre quello con le Medium si è rivelato più complicato del previsto. Ciò non toglie che il podio sia per la Ferrari un duplice segnale: uno buono, dopo aver mancato il podio per 5 gare di fila, ma anche uno meno buono, perché Singapore rappresentava una delle occasioni migliori tra quelle rimaste per portare a casa il terzo successo della stagione.

Se Leclerc ha comunque fatto bene, Lewis Hamilton ha gettato al vento l'opportunità del doppio podio non entrando durante la seconda Virtual Safety Car, innescata dal ritiro di Lance Stroll al giro 39. Hamilton ha preferito rimanere fuori con le Soft, ma è stato passato in sequenza da Leclerc, Antonelli, Norris e Piastri, finendo sesto.

Il podio è stato completato da un Andrea Kimi Antonelli che ha sofferto il caldo per quasi tutta la gara e anche i tanti track limits fatti. Nonostante ciò, rimane negli occhi il sorpasso ai danni di Lando Norris mentre il campione del mondo era intento ad attaccare Hamiton: furbizia e scaltrezza, unito a un passo gara non al pari di quello mostrato da Verstappen, ma sufficiente per avere il primo match point per il Mondiale tra due settimane, al Gran Premio degli Stati Uniti.

Lando Norris deve rammaricarsi per l'errore fatto a pochi giri dal termine, quando nel provare l'attacco su Hamilton si è distratto, con Antonelli che ne ha approfittato e gli ha letteralmente portato via un podio più che possibile. 

McLaren si rivela quarta forza in questo fine settimana, con Lando Norris e Oscar Piastri che completano la Top 5 rispettivamente al quarto e quinto posto. Le MCL40 erano attese a un fine settimana migliore, ma tra errori e mancanza di prestazione hanno solo fatto da spettatrici per le posizioni che contano di più.

Detto del sesto posto di Hamilton, Liam Lawon regala un altro grande risultato alla Racing Bulls con il settimo posto finale. Il neozelandese ha regalato altri punti importanti al team di Faenza nella lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori, mentre Alpine lascia Marina Bay senza alcun punto, con Pierre Gasly beffato sul finale da un Isack Hadjar che ha completato la rimonta al decimo posto.

Molto bene ancora Nico Hulkenberg, mattatore di un fine settimana da ricordare per Audi: a punti nella Sprint, a punti nella gara lunga. Il tedesco sta attraversando un momento di grande forma, ma anche Audi si dimostra un'ottima macchina su piste in cui la power unit conta meno per ciò che riguarda le prestazioni. Super Nico, quando ha dovuto tenere alle spalle Russell per ben 15 giri.

George Russell ha completato la sua rimonta al nono posto. E questo risultato, unito al terzo posto di Antonelli, darà al bolognese il primo match point per il titolo tra due settimane, ad Austin. George ha faticato molto nell'ultimo stint su gomme Soft, tanto da rimanere plafonato nella parte bassa della Top 10. 

Come detto, la Top 10 è stata conclusa dall'altra Red Bull, quella di Isack Hadjar, bravo a superare Pierre Gasly (11esimo) a pochi chilometri dal termine. Se Haas aveva impressionato nella Sprint di ieri, oggi non è stata altrettanto brillante. Oliver Bearman ha chiuso 12esimo, proprio davanti al compagno di squadra Esteban Ocon. Tra i due, però, il gap sotto la bandiera a scacchi è stato di oltre 20 secondi.

Carlos Sainz ha portato al traguardo l'unica Williams al 14esimo posto e Arvid Lindblad, invece, non è andato oltre il 15esimo posto, mentre Lawson è stato eccellente per tutto il fine settimana.

Fernando Alonso si sarebbe atteso di più dall'Aston Martin in questo weekend. Su una pista dove il motore non era la parte prestazionale più importante, Aston Martin ha faticato più del dovuto, tanto da chiudere 16esimo davanti alle sole Cadillac. Per la cronaca, Sergio Perez ha concluso davanti a Valtteri Bottas. Tra i due un margine enorme in favore del messicano.

Se Hulkenberg è riuscito a garantire un ottimo fine settimana all'Audi, Gabriel Bortoleto è uscito immediatamente dai giochi a causa di un guasto al cambio, finito KO durante l'ottavo giro. Il brasiliano non ha potuto mettere in piedi la sua rimonta, perché il guasto si è verificato molto presto.

Stesso discorso per Alpine, perché Franco Colapinto si è ritirato al giro 3, mentre Pierre Gasly è stato comunque protagonista di un'ottima domenica. Non sorprende invece il ritiro di Lance Stroll, finito KO al giro 39 in un fine settimana deludente per Aston Martin, considerando che la AMR26 - almeno sulla carta - avrebbe potuto lottare per la parte bassa della Top 10. Invece Fernando Alonso ha chiuso al di fuori della Top 15.

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 62

-

     1 25   Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62

+7.335

7.335

 7.335   2 18   Ferrari Ferrari
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 62

+24.573

24.573

 17.238   2 15   Mercedes Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 62

+40.506

40.506

 15.933   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 62

+49.644

49.644

 9.138   2 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 62

+53.188

53.188

 3.544   1 8   Ferrari Ferrari
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 62

+1'21.666

1'21.666

 28.478   1 6   RB Red Bull
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 62

+1'23.386

1'23.386

 1.720   1 4   Audi Audi
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 62

+1'24.677

1'24.677

 1.291   1 2   Mercedes Mercedes
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 62

+1'30.862

1'30.862

 6.185   1 1   Red Bull Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 61

1 lap

     1     Alpine Mercedes
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 61

1 lap

     1     Williams Mercedes
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 61

1 lap

     1     RB Red Bull
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 61

1 lap

     1     Aston Martin Honda
17 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 60

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Thailand A. Albon Williams 23 59

3 laps

     3   Ritirato Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 59

3 laps

     1     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 36

26 laps

     1   Ritirato Aston Martin Honda
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 29

33 laps

         Ritirato Alpine Mercedes
dnf Brazil G. Bortoleto Audi 5 7

55 laps

         Ritirato Audi Audi
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Gara
Prossimo Articolo F1 | Vasseur: "Il pit era per entrambi, ma Lewis ha mancato l'entrata. Dovremo parlarci. Oggi la prestazione c'era"

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore

F1 | Leclerc non ha dubbi: "Ho fatto bene a non rischiare con Max, altrimenti saremmo finiti a muro"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Leclerc non ha dubbi: "Ho fatto bene a non rischiare con Max, altrimenti saremmo finiti a muro"

F1 | Vasseur: "Il pit era per entrambi, ma Lewis ha mancato l'entrata. Dovremo parlarci. Oggi la prestazione c'era"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Vasseur: "Il pit era per entrambi, ma Lewis ha mancato l'entrata. Dovremo parlarci. Oggi la prestazione c'era"

Ultime notizie

F1 | Mercedes, Antonelli vede il titolo ma la W17 resta un rebus

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, Antonelli vede il titolo ma la W17 resta un rebus

F1 | Max, la prima vittoria a Singapore va oltre le insidie: in partenza e nei primi giri ha avuto problemi con la PU

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Max, la prima vittoria a Singapore va oltre le insidie: in partenza e nei primi giri ha avuto problemi con la PU

F1 | Ferrari, Singapore a metà: Leclerc secondo convince, mentre Hamilton spreca il podio

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Ferrari, Singapore a metà: Leclerc secondo convince, mentre Hamilton spreca il podio

F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore