F1 | Verstappen re a Singapore: vince ancora davanti a Leclerc e Antonelli. Russell nono

Max Verstappen ce l'ha fatta ancora. A Marina Bay ha rotto il tabù, quello che non lo aveva ancora visto vincere a Singapore andando a trionfare per il secondo fine settimana consecutivo e firmando un weekend perfetto, condito da pole della Sprint, vittoria della gara corta, pole della gara lunga e trionfo nella gara domenicale.

L'olandese è stato un martello per tutto il fine settimana. Strepitoso sul giro secco, straordinario nella gestione dei due stint di gara. Questo lo ha portato a trionfare con merito anche su una pista dove mai era riuscito a vincere. Un plauso ulteriore va per il fatto di avere corso senza la radio, inutilizzabile a causa di un malfunzionamento.

Per lui la vittoria numero 73 della carriera, per la Red Bull la certezza di avere messo a posto una vettura, la RB22, che sembrava non poter competere con i migliori e che invece, in due fine settimana, ha vinto lo stesso numero di gare conquistate dalla Ferrari in questa stagione. Inoltre, il successo è arrivato su una pista dove il motore conta meno che in altre: questo significa che adesso è l'intero pacchetto a funzionare.

Verstappen ha dovuto solo controllare Leclerc al via, sfruttando bene un set di Soft nuovo e una staccata al fulmicotone in curva 1. A quel punto non ha fatto altro che gestire le gomme e fidarsi del suo passo, rivelatosi anche oggi inarrivabile per chiunque.

Dietro il 4 volte iridato, Charles Leclerc ha tenuto alto l'onore della Ferrari con il secondo posto finale e una gara con il coltello tra i denti. Buoni gli stint sulle Soft, mentre quello con le Medium si è rivelato più complicato del previsto. Ciò non toglie che il podio sia per la Ferrari un duplice segnale: uno buono, dopo aver mancato il podio per 5 gare di fila, ma anche uno meno buono, perché Singapore rappresentava una delle occasioni migliori tra quelle rimaste per portare a casa il terzo successo della stagione.

Se Leclerc ha comunque fatto bene, Lewis Hamilton ha gettato al vento l'opportunità del doppio podio non entrando durante la seconda Virtual Safety Car, innescata dal ritiro di Lance Stroll al giro 39. Hamilton ha preferito rimanere fuori con le Soft, ma è stato passato in sequenza da Leclerc, Antonelli, Norris e Piastri, finendo sesto.

Il podio è stato completato da un Andrea Kimi Antonelli che ha sofferto il caldo per quasi tutta la gara e anche i tanti track limits fatti. Nonostante ciò, rimane negli occhi il sorpasso ai danni di Lando Norris mentre il campione del mondo era intento ad attaccare Hamiton: furbizia e scaltrezza, unito a un passo gara non al pari di quello mostrato da Verstappen, ma sufficiente per avere il primo match point per il Mondiale tra due settimane, al Gran Premio degli Stati Uniti.

Lando Norris deve rammaricarsi per l'errore fatto a pochi giri dal termine, quando nel provare l'attacco su Hamilton si è distratto, con Antonelli che ne ha approfittato e gli ha letteralmente portato via un podio più che possibile.

McLaren si rivela quarta forza in questo fine settimana, con Lando Norris e Oscar Piastri che completano la Top 5 rispettivamente al quarto e quinto posto. Le MCL40 erano attese a un fine settimana migliore, ma tra errori e mancanza di prestazione hanno solo fatto da spettatrici per le posizioni che contano di più.

Detto del sesto posto di Hamilton, Liam Lawon regala un altro grande risultato alla Racing Bulls con il settimo posto finale. Il neozelandese ha regalato altri punti importanti al team di Faenza nella lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori, mentre Alpine lascia Marina Bay senza alcun punto, con Pierre Gasly beffato sul finale da un Isack Hadjar che ha completato la rimonta al decimo posto.

Molto bene ancora Nico Hulkenberg, mattatore di un fine settimana da ricordare per Audi: a punti nella Sprint, a punti nella gara lunga. Il tedesco sta attraversando un momento di grande forma, ma anche Audi si dimostra un'ottima macchina su piste in cui la power unit conta meno per ciò che riguarda le prestazioni. Super Nico, quando ha dovuto tenere alle spalle Russell per ben 15 giri.

George Russell ha completato la sua rimonta al nono posto. E questo risultato, unito al terzo posto di Antonelli, darà al bolognese il primo match point per il titolo tra due settimane, ad Austin. George ha faticato molto nell'ultimo stint su gomme Soft, tanto da rimanere plafonato nella parte bassa della Top 10.

Come detto, la Top 10 è stata conclusa dall'altra Red Bull, quella di Isack Hadjar, bravo a superare Pierre Gasly (11esimo) a pochi chilometri dal termine. Se Haas aveva impressionato nella Sprint di ieri, oggi non è stata altrettanto brillante. Oliver Bearman ha chiuso 12esimo, proprio davanti al compagno di squadra Esteban Ocon. Tra i due, però, il gap sotto la bandiera a scacchi è stato di oltre 20 secondi.

Carlos Sainz ha portato al traguardo l'unica Williams al 14esimo posto e Arvid Lindblad, invece, non è andato oltre il 15esimo posto, mentre Lawson è stato eccellente per tutto il fine settimana.

Fernando Alonso si sarebbe atteso di più dall'Aston Martin in questo weekend. Su una pista dove il motore non era la parte prestazionale più importante, Aston Martin ha faticato più del dovuto, tanto da chiudere 16esimo davanti alle sole Cadillac. Per la cronaca, Sergio Perez ha concluso davanti a Valtteri Bottas. Tra i due un margine enorme in favore del messicano.

Se Hulkenberg è riuscito a garantire un ottimo fine settimana all'Audi, Gabriel Bortoleto è uscito immediatamente dai giochi a causa di un guasto al cambio, finito KO durante l'ottavo giro. Il brasiliano non ha potuto mettere in piedi la sua rimonta, perché il guasto si è verificato molto presto.

Stesso discorso per Alpine, perché Franco Colapinto si è ritirato al giro 3, mentre Pierre Gasly è stato comunque protagonista di un'ottima domenica. Non sorprende invece il ritiro di Lance Stroll, finito KO al giro 39 in un fine settimana deludente per Aston Martin, considerando che la AMR26 - almeno sulla carta - avrebbe potuto lottare per la parte bassa della Top 10. Invece Fernando Alonso ha chiuso al di fuori della Top 15.