F1 | Antonelli conferma: "Anche ad Austin avrò il nuovo pacchetto. È importante anche in ottica 2027"

Il tema centrale del weekend in casa Mercedes è stato senza ombra di dubbio la validità del pacchetto di aggiornamenti portato in Malesia. Per iniziare a sciogliere i dubbi, la scelta per questo fine settimana è stata quella di dividere il lavoro sui due pacchetti: mentre a George Russell è stato affidato quello più vecchio, al contrario ad Andrea Kimi Antonelli è stato montato quello più recente.

Il terzo posto dell’italiano nella gara di oggi ha dato delle prime risposte, riuscendo a limitare i danni in quello che comunque non è stato un fine settimana semplice, quasi più di scoperta che un vero attacco alla vittoria, nonostante sulla carta questo potesse essere un tracciato più adatto a esaltare certi punti di forza della W17, come mostrato da Russell nelle qualifiche del venerdì.

Mercedes ha più volte ripetuto che c’è del potenziale in questo nuovo pacchetto e che, quantomeno dai dati, non c’è nulla che non vada come dovrebbe. Il problema è capire come riuscire a estrarne il valore, il potenziale, perché già in altre occasioni abbiamo visto come certe volte gli aggiornamenti aiutino ad incrementare la velocità della vettura, ma ne restringano anche un po’ la finestra operativa.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Con questo pacchetto di novità sembra che sia successo lo stesso alla W17. In parte non è una sorpresa perché nel momento in cui si cambia concept aerodinamico, proprio come ha fatto Mercedes, cambia realisticamente anche il modo di funzionare della vettura e serve capire come riuscire ad estrarne tutto il potenziale.

Non è un caso che Antonelli abbia completamente stravolto il setup durante dopo la sprint, andando in direzione completamente opposta rispetto a quando fatto nella prima parte del fine settimana, proprio perché, evidentemente, questa nuova configurazione ha bisogno di una finestra di setup differente, più di quando forse si aspettasse il team dalle simulazioni.

Antonelli ha confermato che utilizzerà questo nuovo pacchetto anche nel prossimo appuntamento ad Austin e probabilmente farà lo stesso anche il compagno di squadra, non solo perché, al netto di queste difficoltà, il team crede nelle novità, ma anche per capire gli aggiornamenti in vista del prossimo anno.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

È chiaro che la scelta di cambiare concept aerodinamico potrebbe avere un’influenza anche su quello che sarà il piano per la prossima stagione, che tra l’altro comunque si trova già in una fase avanzata, per cui capire quanto più possibile ora non solo aiuta in ottica del finale di questo campionato, ma anche in vista del 2027.

“Sì [userò ancora questo pacchetto]. Credo che torneremo tutte e due con il pacchetto nuovo. È importante capire qual è la finestra giusta dove mettere la macchina. Il potenziale di questo pacchetto c'è, ma è giusto continuare a usarlo perché dobbiamo capire in quale direzione andare per il prossimo anno”, ha commentato Antonelli ai microfoni di Sky.

“Quindi sarà importantissimo ad Austin fare tante modifiche e cercare di esplorare il più possibile, visto che avremo di nuovo tre prove libere, in modo tale da trovare anche la finestra giusta dove mettere la macchina e poter sfruttare il massimo del pacchetto”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Peter Fox / Getty Images

A Singapore il format sprint ha fortemente limitato gli esperimenti, dato che con una sola sessione di prove libere, in cui si doveva anche preparare la qualifica, non c’è molto tempo a disposizione per fare dei confronti e delle simulazioni specifiche, per cui anche nella scelta della modifica del setup la strada seguita è stata più su idee testate al simulatore in nottata che su prove già fatte.

Tuttavia, era fondamentale riuscire a raccogliere quanti più dati possibile da analizzare nella settimana di pausa prima di Austin, dove andranno avanti gli esperimenti e dove ci sarà anche più tempo per fare delle prove specifiche.

Intanto, con il terzo posto di oggi Antonelli ha limitato i danni, raccogliendo anche più di quanto avrebbe sperato a un certo punto dopo le qualifiche del venerdì, quando sentiva una macchina difficile e molto imprevedibile. Nella giornata di oggi ha avuto anche un problema con i freni e con il sistema per il drink, ma intanto il traguardo del titolo mondiale, che potrebbe arrivare tra Austin, Messico e San Paolo, si va sempre più vicino.

“È da tanto tempo che si parla di mondiale, adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma lo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a fare più vittorie possibile. E poi so che se faccio così il risultato arriverà. Poi, comunque, ho anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra”, ha aggiunto Kimi.