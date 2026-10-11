F1 | Vasseur: "Il pit era per entrambi, ma Lewis ha mancato l'entrata. Dovremo parlarci. Oggi la prestazione c'era"

La Ferrari torna a casa dalla tripletta asiatica con il doppio podio nella Sprint di Singapore e il podio nella gara lunga firmato da Charles Leclerc, sempre dietro l'imprendibile accoppiata Max Verstappen - Red Bull RB22.

Ma a tenere banco nel team di Maranello è il risultato, perché avrebbe potuto essere ancora migliore. Tutto è nato durante la seconda Virtual Safety Car, introdotta al giro 39 per via del ritiro di Lance Stroll.

In quel momento, la Ferrari ha chiamato ai box entrambe le monoposto per effettuare un doppio pit stop, sfruttando i secondi in meno persi garantiti dal regime di VSC.

Leclerc è rientrato per cambiare le gomme Medium, che hanno funzionato in modo poco efficace durante questo fine settimana, e ripassare alle Soft. Hamilton, invece, non ha imboccato la corsia box e ha preferito restare in pista.

Questo, però, lo ha reso facile preda per Leclerc, Antonelli, Norris e Piastri, i quali lo hanno superato, forti di treni di gomme più freschi e prestazionali rispetto a quelli che Hamilton ha avuto nell'ultimo stint.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Al termine del Gran Premio di Singapore, Frédéric Vasseur si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1, chiarendo cosa sia successo in quel frangente che ha determinato il risultato finale della Rossa.

"La decisione di rimanere in pista è stata di Lewis. Noi abbiamo richiamato entrambe le monoposto ai box sotto VSC. Lewis ha mancato l'entrata ed è stato un peccato, perché sarebbe stato terzo e avrebbe terminato lì".

"Non sono arrabbiato. Nel complesso questo è stato un buon fine settimana. Ieri abbiamo fatto secondo e terzo nella Sprint e oggi secondo e sesto nella gara lunga. Ma oggi c'era l'opportunità di fare secondo e terzo ed è un peccato perdere punti in questo modo. Dobbiamo discuterne con Hamilton per cercare di evitare altre situazioni del genere in futuro".

Vasseur sottolinea comunque l'ottimo lavoro fatto dai suoi piloti, pur ricordando ancora i punti persi dall'errore di Hamilton. La lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori tra Ferrari e McLaren è aperta e ogni punto da qui alla fine conterà.

"Nel complesso i 2 piloti hanno fatto un ottimo lavoro. Quando abbiamo chiesto loro di cambiarsi le posizioni in pista lo hanno fatto, hanno avuto un atteggiamento chiaro l'uno con l'altro, e anche corretto. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro a parte l'entrata ai box di Hamilton, perché alla fine abbiamo perso una decina di punti in questo weekend".

"Però proviamo a prendere il positivo di questo fine settimana. Ovvero che abbiamo fatto doppio podio sul bagnato e avremmo potuto fare doppio podio anche con gomme da asciutto. Quindi significa che la prestazione c'era".