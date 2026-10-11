F1 | Leclerc non ha dubbi: "Ho fatto bene a non rischiare con Max, altrimenti saremmo finiti a muro"

Charles Leclerc tiene alto l'onore della Ferrari portando a casa il secondo posto al Gran Premio di Singapore dopo una gara con il coltello tra i denti.

Il pilota monegasco, però, ha anche avuto modo di prendere la testa della corsa al via, grazie a un'ottima partenza. Tutto questo non è bastato: Verstappen ha resistito all'ottimo scatto della SF-26 numero 16 e ha tirato la staccata in curva 1, dopo avere stretto Leclerc verso il cordolo interno.

A quel punto, Leclerc ha avuto due opzioni: tirare la staccata a sua volta ben sapendo che i due sarebbero entrati in contatto data la dinamica della situazione, oppure alzare il piede, accodarsi all'olandese della Red Bull e provare a stare con lui almeno nel primo stint.

Leclerc ha propeso per la seconda opzione, anche perché la Ferrari è in piena lotta con la McLaren per il secondo posto nel Mondiale Costruttori e ogni piazzamento è importante per confermare la Rossa come prima inseguitrice della Mercedes.

"E' stato saggio non rischiare? Ah sì, altrimenti saremmo finiti nel muro...", ha detto con un mezzo sorriso Leclerc una volta finita la gara a Marina Bay.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

"Penso sia stato meglio fare questo (alzare il piede e accodarsi a Verstappen), E' stato al limite, ma Max l'ha giocata bene. Sapeva che lasciandomi così poco spazio snon avrei potuto fare chissà cosa".

Una volta presa la coda della RB22, Leclerc è rimasto a contatto con Verstappen per alcuni giri. In quel momento non sapeva del problema di deployment della power unit di Max.

"E' un peccato, perché nei primi 6-7 lui aveva problemi di deployment e io non lo sapevo. Forse avrei potuto usare più la mia batteria. Ma con i se e i ma... Con il senno di poi si può sempre fare meglio".

Singapore era una delle piste in cui la Ferrari avrebbe potuto firmare la terza vittoria della sua stagione, ma la forma della Red Bull e di Max Verstappen non le hanno dato chance.

Leclerc ha così mandato un messaggio a Maranello, invitando la squadra a continuare a spingere per trovare qualcosa che possa permettere alle Rosse di tornare a lottare stabilmente per la vittoria.

"Dobbiamo ancora fare dei passi avanti. Qui abbiamo portato dei pezzi che ci hanno aiutato nel fare passi avanti, anche se non ancora abbastanza. Continuando a spingere al massimo speriamo di trovarci a lottare per la prima posizione al più presto".