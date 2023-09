F1 | Ferrari: restano i limiti di progetto, c'è la comprensione

Al termine del Gran Premio del Giappone la parte piena del bicchiere ferrarista sono i quattro punti guadagnati sulla Mercedes nella classifica Costruttori. Il weekend di Suzuka si è concluso senza coppe né champagne, ma per la squadra ed i piloti c’è la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che oggi può permettere la SF-23 su un circuito come Suzuka.

La sfida vinta, per quanto possibile, è l’aver concluso una corsa temutissima (da tutti) sul fronte del degrado degli pneumatici, un incubo da inizio stagione per la Scuderia. Ad una settimana dalla vittoria di Singapore un quarto ed un sesto posto non sono certo motivo di festeggiamenti, ma ottenere di più era realisticamente impossibile, le doti della McLaren sui circuiti con curve veloci erano note, così come le difficoltà della Ferrari.

Alla fine l’unico rammarico, ovvero la posizione persa da Carlos Sainz su Lewis Hamilton, è stata paradossalmente dovuta ad una scelta strategia più conservativa del necessario. Prima della seconda ed ultima sosta Sainz, quinto ed autore di una buona partenza che gli ha garantito la possibilità di portarsi dietro Leclerc, aveva gestito senza grossi problemi la presenza alle sue spalle di Lewis Hamilton, ma quando la Mercedes è rientrata ai box (giro 34) Carlos ha deciso di non coprire il tentativo di undercut restando in pista per altre quattro tornate.

Hamilton ha ovviamente scavalcato Sainz, il quale sperava però di avere un ‘plus’ di gomma nei giri finali, vantaggio che però non è stato tale da permettere a Carlos di recuperare la posizione. “Ho provato ad allungare il mio stint per avere gomme migliori alla fine – ha spiegato Sainz - e ho spinto al massimo per ricucire il divario con la Mercedes. Purtroppo oggi la gara per me è stata un paio di giri troppo breve”.

Dopo la corsa Frederic Vasseur ha comunque difeso la scelta del suo pilota. “Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso per differenziare la nostra strategia rispetto agli avversari – ha spiegato – l’obiettivo era avere più performance nei giri finali. Rispetto ad inizio stagione la gestione degli pneumatici è stata indubbiamente migliore, credo che abbiamo raccolto il massimo oggi riuscendo a recuperare altri quattro punti alla Mercedes. Su un circuito che sapevamo sarebbe stato difficile per la nostra vettura abbiamo sempre avuto la situazione sotto controllo, i valori in campo con Mercedes e McLaren sono molto ravvicinati e da pista a pista la classifica può cambiare, come abbiamo visto a Singapore. Ovviamente un quarto e un sesto posto non possono renderci felici, ma il terreno guadagnato pure a Suzuka sui nostri rivali diretti ci aiuterà a mantenere la massima concentrazione e a prepararci a dare il massimo anche nelle prossime gare”.

Non c’è ovviamente lo scenario per poter sfoggiare dei grandi sorrisi, ma anche Leclerc (come Vasseur) ha dei motivi per poter affrontare il lungo volo che dal Giappone lo riporterà in Europa senza nulla da recriminare. “Non posso dirmi troppo felice per un quarto posto – ha commentato Charles – ma credo che oggi abbiamo portato a casa il massimo possibile, dal momento che le McLaren erano molto forti e noi non avevamo un passo sufficiente per lottare ad armi pari con loro”.

Leclerc si è confermato davanti a Sainz, ritrovando una fiducia emersa in modo chiaro nel sorpasso su Russell, unico tra i ‘big’ a puntare su una strategia ad una sosta. “È stata una battaglia divertente – ha ammesso Charles - lui è stato bravo a gestire le gomme e superarlo non è stato facile, sono arrivato in curva 1 e ho approfittato di un varco all’esterno riuscendo a completare la manovra”.

L’aspetto positivo sottolineato da entrambi i piloti è la comprensione della monoposto, ovvero la capacità di poter estrarre al massimo dalla vettura. Restano i limiti del progetto, ma questa ormai è cosa nota da tempo. Il confronto con Mercedes è però apertissimo, a sei gare dal termine la Ferrari può realisticamente puntare alla seconda posizione nella classifica Costruttori, e per quanto sia un traguardo di secondo piano, dopo le prime gare stagionali sarebbe stato visto come un miraggio.