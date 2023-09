F1 | Verstappen samurai di Suzuka, Red Bull regina dei Costruttori

La lezione di Max Verstappen: l'olandese si voleva togliere dalla scarpa il sassolino del GP di Singapore per zittire chi pensava che le direttive tecniche FIA avrebbero tarpato le ali alla RB19. Il campione del mondo ha fortemente voluto siglare una pole con un grande distacco sugli inseguitori (581 millesimi su Piastri) e poi ha voluto stampare il giro più veloce in gara al giro 39 in 1'34"183 rifilando a Norris 1"1, prima di involarsi verso il 48esimo successo in carriera che è anche il 13esimo di questa stagione con un distacco di quasi 20 secondi.

L'olandese ha regalato alla Red Bull il sesto titolo mondiale Costruttori, visto che il pessimo Sergio Perez è stato costretto al ritiro dopo averne combinate più di Bertoldo. Il titolo è arrivato in casa della Honda e non poteva esserci celebrazione migliore per la Casa giapponese che fornisce strepitose power unit al team di Christian Horner. A Suzuka non c'era bisogno della presenza di Adrian Newey, in vacanza in Italia, perché alla Red Bull basta e avanza Max Verstappen, l'alieno della F1 moderna. L'unico sussulto l'ha avuto al via, quando ha fatto pattinare leggermente le gomme e Oscar Piastri ci ha provato a metterlo in difficoltà, ma alla curva 1 le cose erano già state messe a posto.

Non c'è stata storia e la sensazione, allora, è che le direttive tecniche della FIA scatenino grandi polemiche, ma nessun cambiamento. A cosa servono? Un flop della Federazione Internazionale...

C'è da chiedersi a questo punto quanto valga Max Verstappen nel computo delle prestazioni della RB19, perché se dovessimo giudicare la monoposto di Milton Keynes da Perez, la valutazione sarebbe un'altra. Il fuoriclasse arancione in questa stagione non ha rivali e se ne deve fare una ragione chi non ne vuole riconoscere il grande merito: Max vincerebbe il Costruttori anche da solo...

A fronte di cotanto avversario bisogna riconoscere il merito di Lando Norris che ha portato la McLaren al secondo posto, davanti a quel fenomeno che è Oscar Piastri terzo nella stagione del debutto in F1 (l'australiano aveva ottenuto un posto d'onore in una Sprint Race). Andrea Stella dispone di una coppia di piloti che in prospettativa può riportare la squadra di Woking al rango che merita nella storia.

L'ultima evoluzione della MCL60 è particolarmente efficace, tant'è che la macchina papaya può ambire di insidiare l'Aston Martin al quarto posto nel Costruttori visto che il distacco è sceso a 49 punti e la McLaren porta punti con due macchine, mentre al team di Silverstone contribuisce solo l'inossidabile Fernando Alonso, relegato all'ottavo posto.

La Ferrari sta giù dal podio dopo il successo di Singapore. Un grosso salto indietro, ma era prevedibile perché Suzuka è una pista ostica per la SF-23: Charles Laclerc porta a casa un quarto posto, ma il distacco da Verstappen è siderale: 43 secondi! La Scuderia chiude la trasferta nipponica guadagnando dei punti sulla Mercedes nella lotta per il secondo posto nel mondiale a squadre. Il muretto del Cavallino è stato impeccabile fino a quando ha tenuto fuori Carlos Sainz troppo a lungo prima del secondo pit, permettendo a Lewis Hamilton di stare davanti allo spagnolo. Maranello deve recuperare 20 lunghezze alla Mercedes: un obiettivo concreto se non si buttano via le occasioni.

La Stella non ha brillato: la squadra priva di Toto Wolff nella conduzione del muretto non ha impressionato, perché i due piloti si sono fatti una inutile battaglia iniziale che, probabilmente, ha condizionato il risultato finale di Russell. George, dopo aver posticipato il pit con le medie al giro 24, ha impostato la sua gara su una sola sosta che, alla fine, non ha pagato. Ma l'inglese ha da recriminare perché se avesse avuto una corsa libera avrebbe potuto ambire a qualcosa di più concreto di un settimo posto.

Carlos Sainz, dicevamo, è stato sacrificato e il madrileno si è sentito anche vittima della sua invenzione: Hamilton, infatti, è riuscito a stare davanti alla Ferrari perché Russell ha dato il DRS al sette volte campione prima di essere infilato dai due che lo seguivano con l'ala aperta. Carlos non ha esitato a metterlo in evidenza via radio, segno che ha subito una situazione nella quale non voleva essere.

Fernando Alonso si aggrappa ai punti dell'ottavo posto con l'Aston Martin in chiara curva discendente: la squadra di Silverstone ha perso la bussola e non può contare sul supporto di Lance Stroll che resta un fantasma. Chiude la top 10 l'Alpine con Esteban Ocon davanti a Pierre Gasly: quest'ultimo era furioso all'arrivo per l'ordine di cedere la posizione dato prima della bandiera a scacchi. Dietro tutti sono stati doppiati, segno del passo furioso imposto da Max Verstappen su un tracciato molto veloce e tecnico.

Liam Lawson è rimasto fuori dai punti che avrebbe meritato, ma ha chiuso davanti a Yuki Tsunoda compagno di squadra in AlphaTauri. Male, malissimo Sergio Perez che ha accumulato penalità per un contatto al via e per non aver rispettato la procedura della VSC per aver superato alcune vetture al rientro in pista dopo il pit stop. Il team lo aveva ritirato prima di fargli scontare gli ultimi 5 secondi di penalità e, dopo averlo lasciato andare in hospitality, l'ha richiamato per rimetterlo con calma in macchina e fargli fare un giro: al rientro ha scontato la penalizzazione e poi è tornato nel box. Mai visto...