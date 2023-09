F1 | Vasseur: "Contento a metà, ma recuperati 4 punti a Mercedes"

La sensazione è che la Ferrari, a Suzuka, abbia portato a casa il massimo possibile. O, comunque, qualcosa di molto vicino a ciò che le Rosse erano in grado di fare sulla pista che ha ospitato anche quest'anno il Gran Premio del Giappone di Formula 1.

Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno portato a casa un quarto e un sesto posto, battuti rispettivamente da Max Verstappen e dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e dalla Mercedes di Lewis Hamilton.

Al termine della gara nipponica, Frédéric Vasseur si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per fare il punto sul fine settimana di Suzuka. Il giudizio è stato buono, ma non del tutto. E' chiaro che aver mancato il podio non possa rendere contenti gli uomini di Maranello. Ma, a parziale consolazione, sono arrivati i 4 punti in più fatti rispetto a Mercedes e la continua rimonta nei confronti del team di Brackley nella lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

"Non possiamo essere pienamente soddisfatti quando si arriva quarti e sesti. D'altro canto però ci stiamo avvicinando alle Mercedes [nel Mondiale Costruttori] ed era difficile fare meglio oggi. Abbiamo scelto la strategia adeguata, tutto è andato piuttosto bene e anche il degrado gomme è stato tenuto sotto controllo. Ci sono cose positive. Ma ora l'obiettivo è recuperare sulla Mercedes nel Mondiale Costruttori e ci siamo avvicinati di 4 punti".

Dopo Singapore erano emersi dubbi sul feeling di Charles Leclerc con la SF-23 anche per via delle dichiarazioni rilasciate dal pilota monegasco. Dopo il quarto posto di oggi, Vasseur ha voluto allontanare le nubi all'orizzonte.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Leclerc ha feeling con la sua macchina, ma non penso che avesse perso qualcosa la gara prima. Si parla di centesimi di secondo in qualifica, per cui bisogna mantenere la calma e non bisogna essere troppo ottimisti o pessimisti a seconda del risultato. E' una battaglia molto combattuta tra Mercedes, McLaren e noi. Ogni fine settimana dobbiamo cercare di fare il miglior lavoro possibile. Non bisogna prendere posizioni opposte da un fine settimana all'altro".

Se la Mercedes è la rivale per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, McLaren è da qualche mese il team che dà più filo da torcere alla Ferrari (e vice versa). A Suzuka le MCL60 hanno avuto qualcosa in più delle Rosse sia in qualifica che in gara, ma il vantaggio cambia a seconda delle caratteristiche della pista.

"La battaglia tra noi e la McLaren è molto ravvicinata. Siamo così vicini che tra un circuito e l'altro ballano pochi decimi. E a seconda della pista possiamo essere in leggero vantaggio o in svantaggio. Probabilmente eravamo leggermente più forti di loro a Singapore e qui le cose si sono ribaltate a loro favore. Erano davanti di meno di un decimo in qualifica, poi quando in gara puoi correre con aria pulita davanti è una storia diversa. Abbiamo fatto i punti che potevamo ed è un aspetto positivo. Ora però dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima gara".

"Stiamo cercando sempre di trovare prestazione. In questo weekend mettendo tutto insieme ci sarebbe comunque mancato qualche centesimo per andare in prima fila, ma se ci fossimo riusciti sarebbe stata probabilmente un'altra gara per noi. Non ci sono cose che ti possono regalare 5 decimi in una volta. Vedremo in Qatar, l'obiettivo sarà partire davanti per correre con aria pulita".

Non potevano mancare poi i complimenti fatti alla Red Bull per la conquista del titolo Costruttori. Rivali sì, ma nel rispetto dello sport e i complimenti di Vasseur, in un mondo competitivo come quello della Formula 1, non sono scontati.

"Voglio fare le congratulazioni alla Red Bull per il titolo iridato Costruttori conquistato qui [in Giappone]. Hanno fatto un grande lavoro", ha concluso il manager della Ferrari.