F1 | Verstappen dominatore: "Brividi solo al via. Siamo campioni"

Una prova di forza micidiale. Max Verstappen e la Red Bull hanno messo in chiaro i reali rapporti di forza del Mondiale 2023 di Formula 1 con una prestazione sontuosa al Gran Premio del Giappone, che ha portato all'ennesimo successo stagionale e, soprattutto, alla conquista del sesto titolo iridato Costruttori della storia di Red Bull Racing.

Max aveva già avvertito tutti al giovedì. L'intenzione era cancellare il brutto fine settimana di Singapore, dove le RB19 sono finite lontane dal podio dopo una serie incredibile di successi consecutivi. E così è stato. Per altro, mettendo a tacere chi aveva supposto difficoltà per il team di Milton Keynes dovute all'introduzione della TD018.

Verstappen ha solo dovuto impegnarsi al massimo al via per difendersi dagli attacchi delle arrembanti McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, poi ha fatto il vuoto grazie a un ritmo imprendibile per tutti, con tutte le mescole utilizzate.

"E' stato un weekend incredibile e vincere qui è stato grandioso", ha dichiarato un sereno Verstappen al termine della gara. "La RB19 è andata molto bene su ogni mescola utilizzata, ma la cosa importante, ovviamente, è la vittoria del Mondiale Costruttori".

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Inevitabile la dedica a tutte le persone che lavorano per Red Bull, autrici quest'anno di una stagione da incorniciare che ha portato alla conquista del primo titolo stagionale - il secondo potrebbe arrivare tra due settimane al Gran Premio del Qatar che si terrà sulla pista di Losail - già nel mese di settembre, nonostante i 22 appuntamenti in calendario.

"Sono molto fiero di tutte le persone che lavorano per la Red Bull in pista e in fabbrica. Stiamo vivendo un anno incredibile e sono molto orgoglioso di tutti quanti".

Prima di concludere il suo breve intervento, Verstappen ha sottolineato come l'unico momento di tensione sia stato legato alla partenza. Al via ha fatto pattinare troppo le gomme posteriori, permettendo alle McLaren di Oscar Piastri (alla sua destra) e poi a quella di Lando Norris, arrivato arrembante sulla sinistra, di attaccarlo alla prima curva.

Un'ottima staccata e chiusure al limite, ma corrette, hanno aiutato Max a mantenere la prima posizione e a portare a casa un successo in solitaria, mostrando ancora una volta quanto margine possa avere la RB19 nelle sue mani nei confronti di tutti gli altri rivali.

"L'unico momento di tensione è stata la partenza. Ho avuto un po' troppo spinning, ma al di là di quello è stata una gara molto tranquilla", ha concluso Verstappen.