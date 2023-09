F1 | Sainz: "Quel pit stop mi ha beffato e ha favorito Lewis"

Da ieri a oggi, per Carlos Sainz Jr, non è cambiato nulla: partito sesto, ha chiuso nella medesima posizione il Gran Premio del Giappone. Ma le cose sono uguali solo in apparenza.

In qualifica il pilota madrileno della Ferrari ha faticato non poco, anche rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc. Oggi, invece, Sainz è riuscito a sfoderare una buona prestazione sia nel passo gara che nella capacità di gestire le gomme su una pista così complessa da questo punto di vista come Suzuka.

La partenza di Sainz è stata strepitosa e grazie a questa è riuscito a salire in quinta piazza, appena alle spalle del compagno di squadra Leclerc. A quel punto Carlos è riuscito a mantenere un buon ritmo e a occupare saldamente la quinta posizione, sino al pit stop che, per le tempistiche scelte dal muretto Ferrari, gli ha fatto perdere la posizione nei confronti di Lewis Hamilton.

Sainz ha provato la rimonta riuscendo a mettersi alle spalle la Mercedes di un George Russell in difficoltà con le gomme (per via dell'unico pit stop fatto), ma Hamilton ha tagliato il traguardo con meno di un secondo di vantaggio su di lui, relegandolo in sesta posizione. Un peccato per lui e per la Ferrari, che ha così perso l'occasione di recuperare più punti alla Mercedes nel Mondiale Costruttori.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Credo che abbiamo fatto una gara molto buona, abbiamo mostrato un buon passo", ha dichiarato Sainz al termine del Gran Premio del Giappone. "E' un peccato quello che è successo nel secondo pit stop con Lewis che ci ha superato".

"Mi sono ritrovato dall'essere un secondo davanti a lui all'essere 8 secondi dietro dopo il pit stop ed è stato un peccato. Ma mi sono sentito piuttosto bene al volante della SF-23 per tutta la gara. Sono andato forte, sono partito bene. In generale posso dire di essere contento".

L'aspetto che più ha reso contento Sainz è il passo gara. Le difficoltà delle qualifiche avute ieri sono state cancellate dalle buone prestazioni della SF-23 numero 55. Poi, quando ha dovuto gestire le gomme, lo ha fatto in maniera perfetta, come spesso accade essendo uno dei punti di forza della sua guida.

"Dopo qualifiche difficili ieri sono tornato sul mio buon ritmo, ho avuto un buon passo, sono riuscito a gestire molto bene le gomme. E' stato bello poter tornare competitivi oggi dopo le qualifiche di ieri e credo di essere stato protagonista di ottime gare nell'ultimo periodo. Ora avremo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a lottare in Qatar", ha concluso il vincitore del Gran Premio di Singapore.