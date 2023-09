Podcast F1 | Chinchero: "RBR storica. Ferrari, limiti fisiologici" In questa nuova puntata podcast firmata Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il Gran Premio del Giappone di Formula 1. A Suzuka, Red Bull e Max Verstappen ripristinano la "normalità" che ha caratterizzato la stagione 2023, in una domenica in cui Ferrari deve accontentarsi di vedere il podio dal basso...