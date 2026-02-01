Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

Formula 1
Formula 1
F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Honda HRC
MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"
Ultime notizie
Formula 1 Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali

F1 | Ferrari consistente: l'affidabilità c'è, può crescere la gestione della PU

Hamilton davanti a tutti dopo lo shakedown di Barcellona non è il motivo di vanto per la Scuderia, anche se è stata una buona iniezione di fiducia per una squadra che deve cancellare le delusioni del 2025. La SF-26 ha mostrato una grande affidabilità dei sistemi: ora è necessario trovare la migliore integrazione nella gestione dell'ibrido.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Ferrari

Due Ferrari al primo e al quarto posto dopo cinque giorni di shakedown a Barcellona con in mezzo la Mercedes di George Russell e la McLaren del campione del mondo Lando Norris. La squadra del Cavallino porta Lewis Hamilton, il pilota più discusso dell’inverno, in testa alla tabella dei tempi, senza aver cercato le prestazioni, ma semplicemente avendo montato un treno di gomme soft. E poi basta guardare il sorriso di Charles Leclerc che il quarto tempo lo aveva siglato in mattinata, quando la pista di Montmelò era meno prestazionale, per capire che a Maranello sperano davvero di aver voltato pagina. 

Siamo solo alla fine di gennaio, ma sembra che sia trascorso un anno da quando la deludente SF-25 è andata in pensione. Siccome i tempi, non vanno considerati, ma presi con le molle, ci sono altri aspetti a dare fiducia ad un ambiente che deve ritrovare l’entusiasmo per guardare al campionato 2026. 

La rossa ha bene impressionato perché la distanza percorsa è stata semplicemente impressionante: oltre 2 mila chilometri senza guai, 440 giri pari a oltre sei GP e mezzo, vale a dire un quarto della stagione di 24 gare. Se a questo aggiungiamo il bottino della power unit 067/6 che ha raccolto anche con Haas e Cadillac dati in 895 giri, pari a 13 GP e mezzo è evidente che la prima, grande, paura è stata scongiurata. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Ferrari

Chi aveva posto dei dubbi sull’affidabilità del motore ha dovuto ricredersi, perché solo la Mercedes è riuscita a fare meglio del Cavallino: la power unit curata da Enrico Gualtieri ha marciato sempre come un orologio svizzero... 

“È stata una settimana davvero piacevole e produttiva – ha ammesso Hamilton -. È stato fatto un gran lavoro durante l’inverno, sia personalmente sia da parte di tutto il team, ed è positivo vedere questo impegno riflesso nel chilometraggio completato senza rilevanti intoppi. C’è ancora molto da imparare e tanto lavoro da fare, ma l’atmosfera all’interno della squadra è buona e vedo tutti molto concentrati”.  
Ora inizia un lavoro molto importante con l’analisi dei dati e la verifica della correlazione con la galleria del vento e il simulatore. La SF-26, pur nella versione basica, ha dato la sensazione di essere una macchina sincera, alla quale i due piloti hanno avuto la possibilità di adattarsi abbastanza in fretta, nonostante il carico aerodinamico sia molto inferiore rispetto al 2025 e richieda una guida molto diversa al recente passato. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Ferrari

L’aspetto complesso di questo progetto tutto nuovo guidato da Loic Serra è la comprensione di come deve essere ripartita l’energia per tirare fuori dalla vettura tutto il potenziale che c’è. E la sensazione è che la Mercedes al momento disponga di una power unit con una gestione dell’endotermico e dell’elettrico più integrata con strategie più evolute di quanto non abbiano al momento a Maranello. 

La dimostrazione? La McLaren apparsa al terzo giorno di test, subito alle prese con qualche problema che ha limitato la consistente presenza in pista, nel terzo giorno ha cominciato a provare le prime modifiche di assetto perché la gestione della power unit di Brixworth consente di velocizzare la conoscenza. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Ferrari

Molto importante, quindi, sarà il lavoro che deve essere fatto in questi giorni nel Reparto Corse: l’analisi dei dati e la comprensione della macchina dovrà intrecciarsi con le prime evoluzioni che si vedranno nei prossimi test. La Ferrari, alle spalle non ha un grande gruppo industriale che può mettere a disposizione del team l’enorme conoscenza acquisita nell’area dell’elettrico, per cui deve sviluppare le proprie strategie.  

Il punto di partenza sembra buono e questo dà una grande carica alla Scuderia che ha eseguito alla perfezione il programma di lavoro che si era costruita. Anche chi vaticinava possibili ritardi sui piani ha dovuto ricredersi: a Maranello stanno procedendo secondo i passi previsti, mentre abbiamo potuto vedere altre squadre in palese difficoltà nell’entrare nella nuova era della F1 agile. 

La Barcellona per lo più bagnata ha dato indicazioni utili alla scoperta dell’affidabilità dei sistemi, ma non delle prestazioni: vedremo in Bahrain come si delineeranno le gerarchie... 

Leggi anche:


 
 
 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Tutti i numeri dei test di Barcellona: Mercedes stakanovista, poi c'è la Ferrari
Prossimo Articolo F1 | Piastri: "MCL40? Ci sono buone cose e altre che dobbiamo proprio cambiare"

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Tecnica F1 | McLaren MCL40: studiata per esaltare il motore Mercedes

Formula 1
Formula 1
Tecnica F1 | McLaren MCL40: studiata per esaltare il motore Mercedes

Tecnica F1 | Red Bull RB22: ecco perché non è una zero sidepod

Formula 1
Formula 1
Tecnica F1 | Red Bull RB22: ecco perché non è una zero sidepod
More from
Lewis Hamilton

F1 | Hamilton leader nei test: "Ottimo avvio e sento una mentalità vincente nel team"

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Hamilton leader nei test: "Ottimo avvio e sento una mentalità vincente nel team"

F1 | Hamilton: "E' una sfida enorme per tutti, ma è stato un buon primo giorno"

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Hamilton: "E' una sfida enorme per tutti, ma è stato un buon primo giorno"

F1 | Ferrari SF-26: l'affidabilità c'è, completati martedì due Gran Premi

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Ferrari SF-26: l'affidabilità c'è, completati martedì due Gran Premi
More from
Ferrari

F1 | Il toccante video Lego con Mick Schumacher per la Ferrari F2004: "Papà Michael domava quella bestia"

Formula 1
Formula 1
F1 | Il toccante video Lego con Mick Schumacher per la Ferrari F2004: "Papà Michael domava quella bestia"

IGTC | Arise Racing GT presenta la nuova livrea per la Ferrari di Bathurst

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
IGTC | Arise Racing GT presenta la nuova livrea per la Ferrari di Bathurst

F1 | Leclerc: "Test positivi, oggi abbiamo iniziato anche a spingere ed è andata bene"

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Leclerc: "Test positivi, oggi abbiamo iniziato anche a spingere ed è andata bene"

Ultime notizie

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26