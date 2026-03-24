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F1 | Elkann: "Ferrari, responsabilità e determinazione per tornare più forti"

Nella lettera agli azionisti, il presidente della Ferrari John Elkann fa il punto sulla stagione 2025 della Rossa in Formula 1 e nell'Endurance. Due facce della stessa medaglia, che però devono tenere alto il nome della Casa di Maranello con responsabilità, determinazione e forza collettiva.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Ferrari, John Elkann, Ferrari Chairman and CEO

Frederic Vasseur, Ferrari, John Elkann, Ferrari Chairman and CEO

Foto di: Clive Rose - Motorsport Images

Una Ferrari che ha le sembianze di una moneta: 2 facce divise da uno spessore sottile, ma che le separa in modo inesorabile. E' il quadro che emerge dalla lettera agli azionisti di Exor scritta da John Elkann e diramata nel corso delle ultime ore.

Il presidente della Ferrari ha toccato più punti nel suo scritto. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare quelle dedicate ai risultati e alle imprese sportive del Cavallino Rampante nella stagione 2025 del motorsport.

Come dicevamo, i volti sono due e non si guardano mai. Anzi, mirano due orizzonti diversi. Da una parte la Formula 1, con un 2025 che è entrato negli annali come una delle stagioni più difficili delle ultime stagioni, fatta di pochi podi, poche soddisfazioni e nessuna vittoria.

Da qui, però, Elkann vuole ripartire e lo ha fatto citando niente meno che il fondatore, Enzo Ferrari.

"La Formula 1 non è riuscita a raggiungere le ambizioni. Ma la Ferrari ha sempre capito che correre significa imparare tanto quanto vincere. Il fondatore della Ferrari, Enzo Ferrari, teneva quello che chiamava un 'museo degli errori', una collezione di pezzi rotti raccolti alla ricerca del progresso. Questa mentalità rimane essenziale ancora oggi: responsabilità e determinazione a tornare più forti".

Poche parole, ma chiare. ll 2025 è andato male, ma dovrà essere tenuto bene a mente per ripartire più determinati e forti di prima.

A trascinare l'entusiasmo sono le vittorie in endurance

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network

L'altro lato della medaglia, invece, vede uno volto che guarda sorgere un sole splendente, che riflette i raggi sull'acqua dell'oceano creando giochi di luce abbaglianti.

Il viso - ideale - in questione è quello di Antonello Coletta, grande capo della divisione GT e Corse Clienti che continua a mietere successi in serie. In tre anni altrettanti successi alla 24 Ore di Le Mans con tre 499P differenti (51,50 e l'anno scorso la 83). Impossibile dimenticare i titoli iridati Costruttori e Piloti (con Pier Guidi, Giovinazzi e Calado), ma anche l'affermazione a Macao della 296 GT3 con Antonio Fuoco alla guida.

"Sul fronte sportivo, il 2025 ha offerto sia trionfi che insegnamenti. La Ferrari ha vissuto un anno straordinario nelle gare di durata, conquistando sia il titolo costruttori che quello piloti del Campionato del Mondo Endurance, ottenendo un’altra vittoria a Le Mans e aggiudicandosi la GT3 World Cup a Macao".

"Questi successi, giunti a più di mezzo secolo dall’ultimo titolo mondiale di durata della Ferrari, riflettono lo straordinario spirito di squadra che unisce tutti coloro che sono coinvolti, dai meccanici ai box agli ingegneri e ai piloti, che lavorano con dedizione condivisa verso un obiettivo comune".

"La decisione di tornare alle gare di durata è stata presa durante il difficile periodo segnato dall’isolamento dovuto al COVID, rendendo ancora più significativa l’opportunità di celebrare di nuovo insieme queste vittorie in pista".

"Altrettanto significativo è il fatto che, in seguito a questa decisione, la Ferrari sia tornata a vincere l’edizione del centenario di Le Mans, cinquant’anni dopo la sua ultima partecipazione alla gara, e abbia poi conquistato tre vittorie consecutive con tre diverse formazioni di piloti, a testimonianza dell’unità e della forza collettiva del team".

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