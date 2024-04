F1 | Alpine: arrivano offerte d'acquisto, ma c'è un vincolo motori

Quando la situazione precipita arrivano gli ‘avvoltoi’, è successo in passato ed accade ancora. Le prime quattro gare della stagione 2024 hanno confermato un'Alpine in grande difficoltà, la squadra condivide l’ultima posizione nella classifica Costruttori con Sauber e Williams, ma oggi appare come il team meno competitivo in pista. Ad aggravare il tutto c’è la consapevolezza di non essere una squadra ‘clienti’, ma un team ufficiale con alle spalle un gigante nel settore dell’automotive.

Nel febbraio del 2023, in occasione della presentazione della nuova monoposto, i vertici della squadra indicarono degli obiettivi ambiziosi. Dopo essersi classificati quarti nel campionato Costruttori 2022, il nuovo target era frequentare il podio il più possibile per avvicinarsi alla top-3, in quel momento composta da Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Quattordici mesi dopo lo scenario è ben diverso. Le partenze del CEO, Laurent Rossi, del team principal Otmar Szafnauer e di due figure storiche della squadra, il direttore sportivo Alan Permane e il direttore tecnico Pat Fry, non ha comportato alcun passo avanti quanto un irrefrenabile discesa verso il fondo della classifica.

La situazione è molto complessa, e non sorprende che in questo scenario ci siano realtà interessate a rilevare la proprietà della squadra.

Alpine ribadisce che il team non è in vendita, dichiarando che “Le voci e le storie sulla squadra in vendita sono false. La squadra è categoricamente invendibile".

Ma quando le cose non vanno nel modo migliore iniziano a piovere offerte. È una legge di mercato: comprare nel momento in cui il valore aziendale è ai minimi.

La Renault riacquisì la proprietà della struttura di Enstone nel 2015, utilizzando poi il brand Alpine a partire dal 2021, una scelta mirata a ridare visibilità allo storico marchio sportivo del gruppo francese. Per quanto oggi la Formula 1 rappresenti un buon investimento per tutti coloro che detengono la proprietà di squadre, la visione cambia quando il team-owner è una Casa automobilistica.

Non fa piacere vedere il proprio nome in ultima posizione, alle spalle anche di squadre private, la visibilità in questo caso rischia di diventare un boomerang. Può starci per un breve periodo, ma senza una prospettiva di veloce risalita diventa motivo di imbarazzo.

Alpine A524: il retrotreno con la power unit Renault Foto di: Uncredited

Se dal quartiere generale di Parigi decideranno di cedere la struttura di Enstone avranno al tavolo delle trattative più di un potenziale acquirente. Il problema più spinoso sarà però la sede di Viry-Châtillon, dove vengono progettate e realizzate le power unit.

Secondo informazioni raccolte nel paddock di Suzuka una delle condizioni di vendita della squadra sarebbe il vincolo di utilizzo della power unit per un certo numero di stagioni (le indiscrezioni riportano fino al termine del 2029) assicurando così un futuro al gruppo di motoristi che è già al lavoro sul nuovo progetto che esordirà nel 2026.

Il vincolo potrebbe però ridurre il numero di potenziali acquirenti, poiché alcuni progetti prevedono l’utilizzo di proprie power unit o di altri Costruttori con cui ci sono già dei legami.