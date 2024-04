F1 | Audi scuote il mercato: per Sainz inizia una partita a poker

È una partita a poker. Al termine della sua esperienza in Ferrari Carlos Sainz potrebbe ritrovarsi al volante in divisa Red Bull, con a disposizione una monoposto per puntare nel 2025 ai massimi traguardi, o in Aston Martin, squadra che sta investendo molto per l’ultimo salto di qualità.

C’è però anche la possibilità che la prossima stagione per Carlos il passaggio in Q2 non sia così scontato, perché firmare con Audi vuol dire affrontare un 2025 con un’evoluzione dell’attuale Sauber, uno scenario ben diverso rispetto ai primi due, almeno nel breve periodo.

Dopo un mese di calma relativa a dare una scossa al mercato piloti è stata proprio l’Audi. Oliver Hoffmann e Andreas Seidl, presidente e amministratore delegato del programma, stanno stringendo i tempi per arrivare alla firma del pilota di riferimento che dovrà iniziare a lavorare in squadra già la prossima stagione, l’ultima con le power unit Ferrari.

Un’ulteriore conferma delle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni è arrivata ieri da una risposta di Helmut Marko in merito al mercato piloti della Red Bull: “Normalmente nel mese di aprile è un po' presto per avere un quadro della situazione, ma ovviamente non siamo soli nello scenario complessivo. Ho sentito che Audi sta facendo pressione, e trovo un po' strano che un nuovo arrivato abbia questa priorità sul mercato piloti”.

In realtà i vertici Audi stanno leggendo molto bene la situazione attuale. È logico ipotizzare che in cima alla lista dei desideri di Hoffmann e Seidl ci sia Sainz, ed è proprio giocando d’anticipo che i due manager tedeschi hanno maggiori possibilità di assicurarsi la firma di Carlos.

Andreas Seidl, CEO di Stake F1 Team Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Sulla carta per Sainz ci sono tre possibilità con squadre di vertice, Red Bull, Aston Martin e Mercedes, ma per diversi motivi sia Perez che Alonso potrebbero restare al loro posto. Resterebbe il sedile lasciato libero di Hamilton, ma Toto Wolff al momento ha fatto passare altri messaggi, dal desiderio di avere Max Verstappen (che molto probabilmente resterà tale) a quello di scommettere su Kimi Antonelli, giovanissimo ma indubbiamente ben conosciuto nella sede di Brackley.

Il rischio che corre Sainz è quello di trovarsi con il classico cerino in mano. Per quanto Audi stia provando a mettere pressione per arrivare alla firma di un contratto da top-driver (sul fronte ingaggio), difficilmente accadrà qualcosa prima del Gran Premio di Miami.

È probabile che il management di Sainz prenda tempo, lo status di Carlos permette di poter chiedere qualche ulteriore settimana prima di fornire una risposta, ma se non ci saranno indicazione da parte dei tre top-team il ‘si’ all’Audi potrebbe diventare una scelta obbligata. A Hinwil si parla anche con altri piloti, per il secondo sedile ci sono tra i candidati Nico Hulkenberg ed Esteban Ocon, ma ovviamente Sainz resta la prima scelta.

È chiaro il motivo per cui la pressione Audi stia dando fastidio a Red Bull. La squadra campione del mondo sta apprezzando molto il lavoro fatto da Perez in questa prima fase di stagione, ma Horner e Marko vorrebbero prendersi più tempo prima di decidere se confermare ‘Checo’ (solitamente sempre più performante nella prima metà di campionato) o valutare alternative sul mercato, una lista nella quale Sainz è nelle primissime posizioni.

Se Carlos dovesse legarsi all’Audi in tempi brevi la Red Bull perderebbe la prima opzione, con poche alternative in grado di garantire (almeno sulla carta) un valore aggiunto maggiore del Perez attuale. Nella calma apparente si attende chi farà la prima mossa, poi ci sarà un effetto domino, tutto sarà una conseguenza.