F1 | Haas non fa punti ma convince. Novità in arrivo tra Cina e Imola

E' proprio un altro mondo. Questo è ciò che trapela, in maniera per la verità anche dirompente, dal box della Haas. Fanalino di coda nel 2023 ma una delle sorprese più belle dell'inizio di stagione 2024, il team ora diretto da Ayao Komatsu ha fatto passi avanti notevoli dal punto di vista prestazionale, con la VF-24 fatta di una pasta molto diversa dalla sua progenitrice.

Più carico aerodinamico, più stabilità, miglior gestione delle gomme che sfocia in un degrado controllato, minore rispetto a quello selvaggio dell'anno scorso. Gli arrivi a punti collezionati sino a ora non sono un caso, e quello mancato ieri in Giappone è stato più frutto di un errore in partenza di Nico Hulkenberg più che una reale mancanza di passo.

"Nonostante la delusione per la brutta partenza, quello che abbiamo potuto trarre da questa gara è che ora siamo in possesso di un pacchetto con cui possiamo lottare con gli altri team di metà classifica e, ad essere onesti, mi è sembrato anche migliore di ciò che mi aspettavo. Ero un po' preoccupato a inizio gara, non mi aspettavo andassimo così bene", ha dichiarato a fine gara Nico Hulkenberg, 11esimo dopo una buona rimonta.

Nei primi 4 appuntamenti della stagione corrente, il team americano non ha avuto novità sulle monoposto. Ha solo cercato di massimizzare il pacchetto base a propria disposizione, facendolo in maniera egregia. La squadra di Komatsu, però, è al lavoro per introdurre il primo pacchetto di novità consistenti che arriveranno tra il prossimo appuntamento, il Gran Premio di Cina, e il primo europeo della stagione che sarà svolto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Prima di avere gli aggiornamenti, come sapete, dobbiamo prima vedere in galleria del vento se questi portano benefici, altrimenti è inutile", ha proseguito Hulkenberg. "Ma l'obiettivo è quello di migliorare nel corso dell'anno. In Cina arriverà credo una parte del pacchetto di novità, che sarà poi completato a Imola".

"In realtà va bene che arrivino componenti nuove poco alla volta, perché poi dobbiamo portarli in pista e verificare che faccia quello che deve fare e che la correlazione sia buona. Ma quest'anno ho la sensazione che le cose siano migliorate rispetto all'anno scorso".

L'obiettivo di Haas, nel corso delle prossime settimane, sarà migliorare la VF-24 nelle curve veloci. Nelle prime gare della stagione queste si sono rivelate uno dei punti deboli della monoposto, sebbene a Suzuka le cose siano andate molto meglio del previsto grazie a una serie di accorgimenti nell'assetto che hanno funzionato molto bene.

Hulkenberg è poi entrato più nello specifico riguardo ciò che sta funzionando sulla sua monoposto. Questione di assetto, ma anche un'aerodinamica stabile che garantisce un carico maggiore, un asse posteriore più prevedibile e una gestione delle gomme più efficace.

"Il ritmo è buono e va molto meglio. Abbiamo anche altre cose che sono ancora nel carniere per ciò che riguarda la messa a punto e che vogliamo e possiamo sfruttare. Quindi credo che avremo margini di miglioramento".

"Quello che in questa stagione sta funzionando meglio è la piattaforma aerodinamica della macchina, che è molto più solida. E questo permette al pilota di avere una vettura molto più consistente. E questo è un elemento fondamentale per la gestione degli pneumatici che abbiamo a disposizione".