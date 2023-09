F1 | Alpine: si rinforza l'ala anteriore per la TD018? La squadra di Enstone a Singapore introduce sull'ala anteriore un kit di metallo per irrobustire l'ala anteriore. Si tratta di un intervento a completamento del montaggio dei profili o dell'adeguamento alla Direttiva Tecnica TD018 che da questo GP cambia l'interpretazione delle parti flessibili, imponendo una maggiore rigidità fra le parti adiacenti per evitare deformazioni programmate che i commissari federali hanno potuto osservare?