F1 | Marko: "Mercedes considerata solo quando sarà vera rivale"

Chi vince festeggia, chi perde spiega. Un adagio popolare che ultimamente va molto di moda potrebbe essere preso come esempio perfetto per raccontare il duello verbale - perché in pista no, non c'è storia - tra Red Bull Racing e Mercedes.

Il team di Brackley è ormai lontano dal potersi fregiare del ruolo di rivale della squadra diretta da Christian Horner. Una sola vittoria in 36 gran premi per la Mercedes, quella arrivata grazie a George Russell la passata stagione, in Brasile. Poi più nulla, in un oblio prestazionale dovuto a scelte rivelatesi errate e una perseveranza dell'errore sinistra quanto dolorosa.

Nel corso delle ultime settimane prima Lewis Hamilton e poi Toto Wolff hanno rilasciato dichiarazioni in cui, in modo implicito o meno, sono stati sminuiti i successi del team di Milton Keynes, ma anche il nuovo record di 10 vittorie consecutive firmato da Max Verstappen 2 settimane fa al Gran Premio d'Italia.

Se Red Bull deve rispondere ad attacchi verbali, sa di avere un'arma senza pari nel Circus iridato. Stiamo parlando di Helmut Marko, super consulente, figura controversa, schietta, diretta, discussa e discutibile. Anche in questo caso l'ex pilota austriaco ha piazzato l'inevitabile stoccata.

"La differenza tra noi e Mercedes è questa", ha dichiarato a Motorsport.com. "Noi guardiamo al nostro team per ottenere le prestazioni migliori dalla nostra stessa squadra, e non ci preoccupiamo della Mercedes sino a quando non sarà un nostro serio concorrente".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1a posizione, Helmut Marko, Consulente, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Noi guardiamo solo le nostre cose. Facciamo del nostro meglio e non inventiamo tipi di storie come stanno facendo loro".

Questi razzi accecanti sparati ad altezza uomo da Marko fanno seguito alla prima stoccata di Max Verstappen, il quale ha suggerito che per Mercedes non è facile accettare le sconfitte dopo anni ai vertici della Formula 1.

"Penso che per la Mercedes sia molto difficile accettare le sconfitte. Questo è il problema quando si vince per tanti anni, naturalmente", aveva detto Verstappen nel fine settimana di Monza. "Ma alla fine bisogna anche essere realisti. Se non è possibile vincere, allora non è possibile. Bisogna essere in grado di apprezzare anche quello che fanno gli altri team. Lo abbiamo fanno noi negli anni in cui la Mercedes dominava".

"All'epoca ci dicevamo solo: 'Dobbiamo lavorare di più', perché all'epoca non eravamo abbastanza bravi rispetto a loro. Si può continuare a dire che tutti i risultati che stiamo ottenendo al momento non sono poi così speciali, o almeno questo è ciò che probabilmente pensano loro, ma alla fine bisogna concentrarsi su se stessi, perché è l'unica cosa che si può influenzare".