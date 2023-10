F1 | Alpine: branchie sulle pance per respirare anche in Messico La squadra di Enstone per il Qatar ha aumentato l'apertura al piede del diffusore per migliorare il comportamento della A523 con un'altezza da terra più bassa. Rivisti anche i flap della cover posteriore, ma a destare curiosità sono le branchie che sono state aperte nello scavo sopra alla fiancata: solo in FP1 è stata sperimentata una soluzione che si rivedrà nel GP del Messico che si dispuetrà a 2.200 metri di quota con l'aria molto rarefatta.