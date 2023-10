F1 | Follia FIA: vietati in pitlane i festeggiamenti Red Bull

L’atto conclusivo di una vittoria è sempre la foto celebrativa davanti al proprio box. Ogni squadra ha in archivio immagini che immortalano giorni da ricordare, e la posa è un classico: piloti e team principal al centro, il resto del personale intorno su due file ed il box sullo sfondo.

Ovviamente la Red Bull ieri ha programmato la foto di rito dopo la conquista del terzo titolo mondiale di Max Verstappen, tutto il personale ha indossato la maglietta celebrativa e si è attrezzato con magnum di champagne, solitamente stappate nel momento in cui i fotografi fanno cenno di aver concluso.

Max Verstappen, Red Bull Racing, festeggia il terzo titolo non davanti al proprio box ma all'estremità della pitlane Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

All’ultimo momento, però, la squadra si è allontanata dal box per andare a posizionarsi all’estremità della corsia box. La foto è stata scattata come da programma, seguita dalla celebrazione con lo champagne accompagnata (come è tradizione per la Red Bull) anche da qualche lattina della nota bevanda energetica.

Poco dopo è emerso il motivo per cui la squadra ha dovuto rinunciare a posizionarsi davanti al suo box. Normalmente le celebrazioni avvengono la domenica sera, ovvero al termine delle attività, ma nel caso della Red Bull tutto è stato anticipato di 24 ore. Essendo alla viglia del Gran Premio, la FIA ha informato la squadra che se avesse spruzzato champagne o altre bevande in pit-lane sarebbe incorsa in una sanzione.

Terminata l’attività in pista, la squadra ha organizzato un festeggiamento ‘light’. “Penso che probabilmente stasera brinderò con acqua gasata”, ha scherzato Verstappen, mentre Christian Horner ha concesso anche qualche birra ma rigorosamente analcolica ed ovviamente abbondante Red Bull. “È atipico festeggiare il sabato sera – ha ammesso Horner – ma almeno domani non dobbiamo essere in pista presto”.