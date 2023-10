F1 | GP Qatar: Perez partirà dalla pit lane con un telaio nuovo

A poche ore dall’inizio del Gran Premio, Sergio Perez è finito sotto la lente di ingrandimento della FIA a causa di quanto fatto dal team nella serata di sabato. Durante la sprint race, infatti, il messicano era stato coinvolto in un contatto con Esteban Ocon e Nico Hulkenberg che lo aveva messo fuorigioco.

Quando il francese ha tentato il controsorpasso sul tedesco della Haas, si è spostato verso la sua destra, non sapendo che dall’altra parte vi era anche la vettura di Perez e che quindi Hulkenberg era rimasto incastrato a sandwich tra le due monoposto ai suoi lati. Nel momento in cui Ocon ha tentato l’affondo, i tre sono arrivati al contatto, innescando una carambola che ha fatto finire sia il pilota dell’Alpine che quello della Red Bull nella ghiaia.

Sin dai primi istanti i danni sulla vettura del messicano al fondo e alla pance sono sembrati importanti, ma durante i controlli si sono rivelati ancor più estesi di quanto ci si potesse immaginare inizialmente, tanto da dover richiedere la sostituzione del telaio. Poiché la costruzione di questo telaio è andata oltre la fase della cellula di sopravvivenza (contenente il serbatoio del carburante e l'abitacolo) senza la supervisione della FIA e prima di un certo periodo di tempo, il nuovo telaio è stato considerato come una terza vettura.

Sergio Perez, Red Bull Racing, con Helmut Marko, consulente Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Il telaio 01 e tutti gli altri componenti montati su di esso al momento dello Sprint sono stati coperti puntualmente alle 23:08, due ore dopo l'esposizione della bandiera a scacchi al termine dello Sprint. Poiché il telaio 02 è stato assemblato senza supervisione, deve essere considerato come una terza vettura a disposizione del concorrente. Un foglio di verifica tecnica autodichiarato per la vettura 11, telaio 02, è stato presentato alle 14:05 di oggi, 55 minuti prima dell'orario in cui vengono rimossi i teli”, si legge nel comunicato diffuso dalla FIA.

Infatti, il telaio sarebbe stato quindi assemblato oltre la semplice cellula di sopravvivenza prima dell’orario in cui è possibile rimuovere i teli e i sigilli FIA che impongono il coprifuoco, esattamente come era avvenuto poco più di due settimane fa nel caso di Logan Sargeant. Dopo l'incidente in Q1, la Williams aveva iniziato ad assemblare il nuovo telaio oltre la semplice cellula di sopravvivenza prima dell’orario stabilito. In quel caso il pilota statunitense fu punito con la partenza dalla pit lane e una penalità di dieci secondi aggiuntiva da scontare in gara.

Oltre alla sostituzione del telaio, sapendo di dover partire dal fondo sulla vettura di Perez è stata sostituita anche l'intera Power Unit per avere delle scorte per il finale di campionato, andando oltre il numero di componenti consentiti con diverse unità.