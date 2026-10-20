Intervista

WEC 6h di Barcellona

WEC | Pera rompe il digiuno e tiene aperti i giochi in LMGT3: "Era ora! A Monza non c'è nulla da perdere"

Il successo di Barcellona del toscano assieme agli ottimi Lietz e Shahin li porta a -18 dalla vetta della classifica e ora l'ultima gara sarà decisiva. Intanto il trio di Manthey ha anche sottolineato come sia stato importante provare prima di affrontare la 6h di domenica.

Francesco Corghi

Pubblicato: 20 ott 2026, 10:31

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Foto di: Porsche Motorsport

Riccardo Pera e Richard Lietz non hanno nessuna intenzione di abdicare e la lotta per il titolo in Classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship resta ancora aperta grazie al successo che hanno ottenuto alla 6h di Barcellona.

La coppia Campione in carica, al volante della Porsche #92 preparata dalla Manthey Racing condivisa con Yasser Shahin, si è imposta autorevolmente in Spagna, ricordando ai rivali che si combatterà fino all'ultimo metro della prossima sfida in quel di Monza.

Certamente non sarà semplice, dato che Jonny Edgar e la Corvette-TF Sport #33 sono ancora a +18, ma intanto la formazione della 911 griffata The Bend ha messo in chiaro che venderà la pelle molto cara. Sul Circuit de Catalunya, Shahin è infatti partito fortissimo e dopo la ripartenza dalla prima Safety Car è passato al comando senza sbagliare nulla.

Lietz e Pera, dall'alto della loro esperienza e bravura, si sono alternati nei successivi stint consolidando il primato e sfruttando anche la strategia perfetta alla fine che ha consentito alla vettura di Weissach di rimanere davanti ai rivali, che avrebbero potuto approfittare della neutralizzazione arrivata nelle ultime ore per tornare a minacciarli.

"Dopo tre podi, finalmente ci siamo davvero meritati questa vittoria, che attendevamo da inizio stagione: mettiamo sempre il massimo impegno per vincere e stavolta ci siamo riusciti. Ecco perché siamo davvero felici", ha commentato Pera.

"Yasser e Richard hanno guidato benissimo e il team ha fatto un lavoro straordinario con l'assetto della vettura e la strategia: con un meteo così imprevedibile, abbiamo deciso di dividere gli stint con Richard e penso sia stata la decisione giusta".

"Yasser era partito veramente forte all'inizio, ma dopo c'era il rischio che si passasse da pista asciutta a umido, quindi era utile capire bene come adeguarsi alla situazione parlando con il nostro ingegnere".

"Le condizioni erano piuttosto insidiose, specialmente nell’ultimo stint quando spiovigginava; chi ci inseguiva stava andando davvero forte e più volte abbiamo temuto che ci raggiungesse. C'erano molte cose da gestire, ma alla fine il risultato è stato positivo".

Come detto, ora non resta che Monza, altra gara di casa per il pilota Toscano che, con i suoi due colleghi, farà di tutto per difendere l'iride conquistato 12 mesi or sono.

"Senz'altro la vittoria di Barcellona è positiva e il distacco adesso e è di 18 punti rispetto ai leader. Sicuramente andremo a Monza senza aver nulla da perdere, visto il distacco ampio, quindi punteremo sicuramente al successo".

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: Paul Foster

Lietz ha invece rivelato che il trionfo catalano è stato propiziato da una importante sessione di test svolta nelle passate settimane, che ha permesso al trio di preparare al meglio l'evento.

"Ci tengo a ringraziare Yasser perché ha spinto molto per venire qui a provare. Ci siamo preparati molto bene per la gara grazie ad un ottimo test; è stato un ottimo investimento che ci ha aiutato moltissimo", riconosce l'austriaco.

“Avevamo iniziato bene la stagione fino a Le Mans, poi ci sono stati alcuni momenti difficili. Ora siamo davvero tornati in corsa! Inoltre, sono molto contento che Yasser abbia ricevuto il premio per i suoi primi due turni di guida, perché è stato semplicemente fantastico. Ha dimostrato un grande passo su pista bagnata".

Il riferimento è al FootWing Award che Goodyear consegna al pilota che meglio si è distinto nel corso di una gara. E in effetti, Shahin sotto la pioggia è veramente andato fortissimo, senza incappare in alcuna sbavatura.

“I miei primi turni sono stati fantastici, sia con la Porsche che per quanto riguarda le condizioni: adoro le piste bagnate! Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, visto che avevamo iniziato la stagione alla grande, ma a Le Mans è stato davvero un peccato dover ritirarci", spiega il Bronze australiano.

"Da quel momento abbiamo lavorato tantissimo. Speriamo che il risultato conseguito a Barcellona segni l’inizio di qualcosa di nuovo. Richie e Riccardo sono fantastici e lo spirito di squadra è eccezionale. Ci stiamo divertendo tantissimo insieme, a prescindere dai risultati".

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