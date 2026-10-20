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WEC | Nel 2027 il titolo Team LMGT3 verrà assegnato con la somma dei punti di due vetture

Il regolamento sportivo per il prossimo anno vedrà l'introduzione di una modifica sull'assegnazione dei punteggi nella classifica delle derivate di serie, allineandosi a quanto accade con le HYPERCAR, come approvato dal Consiglio Mondiale FIA.

Francesco Corghi

Pubblicato: 20 ott 2026, 13:10

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#32 Team WRT BMW M4 LMGT3 EVO: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Foto di: FIA WEC / DPPI

Il Consiglio Mondiale FIA, riunitosi virtualmente nella giornata di lunedì, ha approvato un cambio di format sportivo per quanto riguarda la Classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship.

Dal 2027, infatti, la classifica riservata ai team che competono nella massima serie di durata con le derivate di serie, verrà stilata calcolando i punteggi di entrambe le vetture iscritte.

Fino a questa stagione ogni equipaggio veniva considerato come entità a sè stante anche nella graduatoria per le squadre, con alcune differenze evidenziate nella nomenclatura derivata dagli sponsor che appaiono sulle auto (come 'The Bend Manthey e 'Manthey DK Engineering', oppure 'TF Sport' e 'Racing Team Turkey by TF', per fare un paio di esempi).

Con questa novità diverrà più semplice indicare di quale squadra, nel suo complesso, si tratta, sfruttando la licenza dell'iscritto in essere e allineandosi a quanto accade per la Classe HYPERCAR.

#79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3: Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Lin Hodenius, #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: JEP

Inoltre, si tratta anche di un bel cambiamento se consideriamo che, fino allo scorso anno, alcuni Costruttori erano rappresentati da compagini diverse, come ad esempio Aston Martin che ha avuto The Heart of Racing e Racing Spirit of Léman a schierare le Vantage LMGT3.

"In base al regolamento aggiornato, i punti totalizzati da entrambe le vetture iscritte con la stessa licenza del concorrente saranno sommati per determinare la classifica finale del campionato. Di conseguenza, il FIA Endurance Trophy per le squadre LMGT3 sarà assegnato al concorrente che avrà accumulato il maggior numero complessivo di punti con le sue due vetture nel corso della stagione", si legge nella nota ufficiale.

"Attualmente, ogni vettura di una squadra composta da due auto totalizza punti in modo indipendente, con i punti di campionato attribuiti separatamente a ciascuna iscrizione in base al proprio numero di gara. Questa modifica pone l’accento sulla prestazione complessiva della squadra, con entrambe le auto che contribuiscono al rendimento di un’unica stagione di campionato".

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