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WEC 6h di Barcellona

WEC | Classifiche Mondiali: Toyota chiude il Costruttori, sarà derby per il titolo Piloti

La Casa giapponese mette la parola fine sulla sfida tra i marchi e ora a Monza la sfida per la Corona è appannaggio delle formazioni #8 e #7 delle TRO10. Ferrari proverà a sfilare il secondo posto a BMW, Pera tiene aperti i giochi in LMGT3 con la Porsche-Manthey dietro a Edgar della Corvette-TF Sport.

Francesco Corghi

Pubblicato: 20 ott 2026, 08:53

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Foto di: JEP

Toyota Racing è Campione Costruttori del FIA World Endurance Championship 2026, grazie alla dominante doppietta realizzata alla 6h di Barcellona.

In Catalunya le TR010 Hybrid non hanno avuto rivali e con il primo e secondo posto, più la giornata storta delle BMW, arrivano anche i punti per mettere la parola fine sulla battaglia tra i marchi.

I giapponesi salgono infatti a 212 punti totali e con i soli 44 in palio alla 6h di Monza la BMW M Motorsport non potrà raggiungere i rivali di Tokyo, essendo a 154.

Anzi, la Casa bavarese dovrà difendere il secondo posto dalla Ferrari, a podio con la 499P #50 in Spagna e ora a 130 punti totali, con la volontà di fare bene davanti al proprio pubblico.

In lizza per il terzo posto rimane anche la Cadillac con 118 punti, seguita da Alpine a 104, mentre Aston Martin (58), Peugeot (24) e Genesis (14) completano la lista.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Foto di: FIA WEC / DPPI

Con il Costruttori assegnato, l'attenzione si sposta ora sulla classifica Piloti: a Monza sarà derby tra le TR010 Hybrid #8 e #7, anche se Hartley/Hirakawa/Buemi, vincendo a Barcellona, si sono portati a quota 114 e a +17 sui colleghi Kobayashi/Conway/De Vries.

Appaiati in terza posizione gli equipaggi BMW formati da Magnussen/Marciello e Rast/Frijns a 75 punti, con Dries Vanthoor che resta a 69 avendo saltato una tappa con la M Hybrid V8 #15 dei primi due.

Fuoco/Molina/Nielsen con il terzo posto del Montmelò possono sperare ancora di giungere almeno terzi in classifica con la Ferrari #50, essendo a 69 punti, così come la #51 di Calado/Giovinazzi/Pier Guidi, che però rimane ferma a 59 e deve pure abdicare matematicamente.

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: Paul Foster

Rimane aperta anche la sfida in Classe LMGT3 grazie al trionfo di Riccardo Pera assieme a Yasser Shahin e Richard Lietz: il trio della Porsche-Manthey #92 sale a 74 punti e tiene tutto in gioco, visto che Jonny Edgar è leader con 92 punti.

Anche qui, essendocene 26 in palio in Brianza, le cose potrebbero cambiare, segnalando che i colleghi del leader portacolori della Corvette-TF Sport #33 (Nicki Catsburg e Ben Keating) sono in seconda e quinta posizione - con 88 e 70 punti -, non avendo preso parte a tutte le gare.

In corsa rimangono anche Eastwood/Yoluç/Dempsey con la Corvette-TF Sport #34 a 70 punti e McIntosh/Harper/Thompson con la BMW-WRT #69 a 66.

Dicono addio ad ogni minima speranza sia Alessio Rovera (Ferrari-AF Corse #21) che Mattia Drudi (Aston Martin-Heart of Racing #27), rispettivamente con 64 e 62 punti dopo Barcellona.

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