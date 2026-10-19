Intervista

WEC 6h di Barcellona

WEC | Ferrari abdica a testa alta: "Complimenti a Toyota, il podio della 499P #50 era il massimo possibile"

A Barcellona il 3° posto di Molina/Nielsen/Fuoco è stato accolto con il sorriso da Maranello, nel giorno in cui i rivali giapponesi si sono laureati Campioni Costruttori, restando gli unici in lizza anche per i Piloti. Amarezza per i problemi della #51, la #83 si riprende dopo gare difficili. Ora gran finale a Monza per fare bene davanti ai Tifosi.

Francesco Corghi

Pubblicato: 19 ott 2026, 13:13

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Foto di: Ferrari

La Ferrari abdica nelle Classifiche Piloti e Costruttori del FIA World Endurance Championship, ma il podio conquistato alla 6h di Barcellona le consente di uscire comunque a testa alta da una gara dove le 499P sono risultate 'le migliori delle altre'.

Questo perché sul Circuit de Catalunya la Toyota ha letteralmente dominato in tutte le condizioni possibili, tra pioggia iniziale, umido dopo un terzo di corsa e infine asciutto, portandosi a casa meritatamente una doppietta che la incorona Regina dei marchi, mentre i due equipaggi delle TR010 si contenderanno il titolo Piloti a Monza.

Nel frattempo a Maranello possono comunque sorridere per la conferma del buono stato di forma mostrato dalla formazione #50, Miguel Molina/Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco, vincitori ad Austin a settembre e tornati sul podio in Spagna, calcando il terzo gradino che è diventato un risultato acquisito già dopo un paio d'ore.

Le neutralizzazioni sono sempre state sfruttate nel migliore dei modi dal muretto del Cavallino Rampante, con la Rossa #50 che si è costantemente mantenuta dietro alle inarrivabili Toyota e difendendo bene il piazzamento in qualche fase di ripartenza dalle Safety Car.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: Paul Foster

“È stato un bel fine settimana con l’emozione per me di correre in casa e di cogliere questo risultato positivo con i miei compagni. Salire sul podio a Barcellona era un mio sogno e sono felice di averlo coronato", ammette molto soddisfatto l'idolo locale Molina, che ha affrontato la prima parte sul bagnato.

"Alla vigilia della gara sapevamo che sarebbe stata impegnativa per noi, ma abbiamo lavorato al meglio e siamo riusciti a cogliere tutte le opportunità. Il primo stint è stato molto positivo, così come il ritmo dei miei compagni nella parte centrale e finale, perciò sono davvero soddisfatto di questo piazzamento”.

A Nielsen è invece toccato il turno centrale, dove le posizioni della Classe HYPERCAR hanno cominciato a consolidarsi: “Abbiamo dimostrato di avere un buon ritmo, la terza posizione era il massimo a cui potevamo ambire. Possiamo essere molto orgogliosi per aver ottenuto questo risultato, ma ora dobbiamo lavorare al massimo in vista dell’ultima gara a Monza”.

Nel finale, Fuoco ha provato a sfruttare le gomme morbide per recuperare qualcosa, ma alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto: "Oggi siamo riusciti a ottimizzare tutto quello che avevamo a disposizione e questo è sicuramente un aspetto positivo. Ora non ci resta che concentrarci sulla gara conclusiva del campionato a Monza, con l’obiettivo di fare ancora meglio".

"Gareggiare in Italia per la seconda volta in stagione sarà speciale per noi. Ci aspettiamo una grande cornice di pubblico con i nostri Tifosi in tribuna: faremo del nostro meglio per regalare loro un grande spettacolo”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: Paul Foster

Hanno dovuto abdicare, invece, i ragazzi della 499P #51, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado: dopo una prima parte di rimonta compiuta dall'inglese, la vettura ha prima accusato un problema alla ripartenza da una neutralizzazione e poi messo in difficoltà anche il pugliese e il piemontese, a lamentarsi di vibrazioni e poca resa delle gomme.

Con alcune soste forzate per provare a cambiare mescole delle Michelin e cercare di sfruttare una strategia alternativa, alla fine i Campioni del Mondo 2025 si sono dovuti arrendere nella difesa del loro titolo, scivolando fuori dalla zona punti.

“È stata una gara davvero difficile per noi, la mettiamo subito in archivio e guardiamo avanti. Ora ci attende l’appuntamento conclusivo del campionato a Monza, perciò l’obiettivo diventa ottenere un bel risultato davanti ai nostri Tifosi”, ammette Pier Guidi.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto di: FIA WEC / DPPI

Buona infine la prestazione della #83 di AF Corse condotta da Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, che hanno sempre combattuto per le posizioni di vertice terminando poi quinti, in scia alla Cadillac #38 che ha scavalcato la LMH 'Giallo Modena' solamente nel finale, difendendosi poi a denti stretti.

“Avevamo il potenziale per chiudere in terza posizione oggi, ma ci siamo un po’ complicati la vita in un paio di situazioni e alla fine abbiamo terminato quinti. Il divario dai leader è stato molto ampio e le condizioni variabili hanno evidenziato quanto le prestazioni delle vetture possano cambiare a seconda delle circostanze", riconosce Kubica.

"Abbiamo i nostri punti di forza e le nostre debolezze, ma nel complesso avevamo il passo per ottenere un risultato migliore”.

Ye aggiunge: “È stata una gara difficile dall’inizio alla fine. Phil ha fatto una buona partenza e ci ha permesso di risalire in classifica. Io ho dovuto guidare in condizioni complicate, con le gomme slick sulla pista umida, ma sono comunque riuscito a guadagnare terreno con alcuni sorpassi".

"La quinta posizione non è un brutto risultato e sono felice che Ferrari abbia portato a casa un podio con la vettura #50. Ora l’obiettivo è provare a vincere a Monza”.

Hanson conclude: “Il risultato finale è stato positivo, considerando dove eravamo venerdì durante le Prove Libere. La gara è stata movimentata, con il bagnato in partenza dove eravamo molto competitivi, poi con l’asciutto è diventata fondamentale la strategia".

"Il massimo risultato possibile oggi era il terzo posto, congratulazioni alla #50 per averlo raggiunto. È il nostro miglior piazzamento dell’anno, ma l’obiettivo rimane lottare per la vittoria e il podio, perciò ora guardiamo a Monza per chiudere la stagione al meglio”.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto di: FIA WEC / DPPI

A fine gara, nella sua consueta analisi tecnica, l'Ingegner Giuliano Salvi, mostra la propria soddisfazione per il podio conseguito in Catalogna, facendo i complimenti ai rivali della Toyota e dando appuntamento per il gran finale di Monza, dove l'obiettivo è tornare a gioire davanti ai Tifosi italiani.

"Siamo molto contenti che la #50 sia tornata sul podio grazie ad una gara davvero ben affrontata e gestita sia dai piloti che dal muretto con la strategia. Penso che con questa vettura siamo riusciti a dimostrare quello che era il nostro massimo potenziale in queste condizioni", spiega il Responsabile delle operazioni in pista.

"Anche la #83 ha fatto una bella gara, anche se alla fine probabilmente non è stato azzeccato il momento giusto per effettuare il pit-stop. Ma al massimo sarebbe arrivata quarta, quindi un quinto posto è comunque positivo dopo una serie di gare difficili".

"Per quanto riguarda la #51, si è ben comportata in partenza e sul bagnato. Successivamente ha sofferto con il passo sull'asciutto, trovandosi anche nel posto sbagliato nei momenti sbagliati. Dovremo rivedere tutto per cercare di ottimizzare ogni aspetto e fare meglio nella prossima gara".

"Questo sarà molto importante perché correremo a Monza davanti ai nostri Tifosi con le 499P. La #50 ha dimostrato che possiamo essere competitivi, ma voglio anche fare i complimenti alla Toyota per una grandissima stagione. Noi cercheremo di giocarci il secondo posto sfruttando al meglio quello che avremo a disposizione".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: FIA WEC / DPPI

Ferdinando Cannizzo, Capo del reparto vetture Endurance, gli fa eco: "Credo che la squadra abbia massimizzato il risultato possibile nelle condizioni che abbiamo affrontato. Con la vettura #50 siamo riusciti a conquistare un podio importante, chiudendo in terza posizione".

"Purtroppo la gara della #51 è stata fortemente condizionata da un problema legato agli pneumatici sopraggiunto dopo una bella rimonta che ci aveva permesso di risalire fino alla quarta posizione. Questo inconveniente ha compromesso il risultato finale, costringendo l'equipaggio a disputare una gara nelle retrovie".

"Non è stata la gara che avremmo voluto correre, ma ora guardiamo all'ultima della stagione con determinazione e con l'obiettivo di essere più competitivi. Lavoreremo in questa direzione insieme a tutta la squadra. Congratulazioni a Toyota per la vittoria ottenuta oggi: hanno disputato una gara solida meritando questo successo".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: Paul Foster

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, chiosa: "Siamo contenti di esseri tornati sul podio con la 499P #50, cogliendo un risultato molto positivo che ha riscattato la difficile trasferta in Giappone. Con la #51 purtroppo abbiamo avuto alcuni inconvenienti e siamo finiti fuori strategia, terminando cosi lontani dalla zona punti".

"Bene anche la prova dell’equipaggio #83 che è stato a lungo protagonista della gara, insieme ai piloti della #50, occupando la terza e la quarta posizione. Ora ci concentriamo sul prossimo round di Monza con l’obiettivo di fare la miglior gara possibile per ottenere un grande risultato davanti ai Tifosi italiani".

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