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WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar

Il successo dei giapponesi contro tanti rivali fortissimi è stata la risposta che il team voleva dare a chi la criticava da tempo, come ha sottolineato Kobayashi a fine gara in quel di Barcellona, dove le TR010 hanno realizzato una doppietta.

Rachit Thukral

Pubblicato: 19 ott 2026, 14:28

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Foto di: JEP

Kamui Kobayashi ha sottolineato che il dominio della Toyota nella stagione 2026 del FIA WEC è stata la giusta risposta a chi dubitava delle capacità del Costruttore giapponese di vincere contro una forte concorrenza.

Il marchio nipponico è tornato alla ribalta quest’anno come punto di riferimento nella classe Hypercar, dopo aver profondamente rivisto la propria LMH con motore V6, ora ribattezzata TR010 Hybrid.

Dopo aver vinto a giugno la 24h di Le Mans per la prima volta dal 2022, la Toyota si è aggiudicata il titolo Costruttori a Barcellona con una gara di anticipo, mentre quello piloti sarà conteso esclusivamente tra i suoi due equipaggi.

Il ritorno in forma della Casa di Tokyo segue un periodo difficile nella categoria, con il 2025 che ha segnato un punto particolarmente basso, dove la scuderia non è riuscita a vincere una gara fino al finale di stagione in Bahrain, commettendo diversi errori operativi nel corso dell’anno.

Queste difficoltà hanno alimentato le critiche di alcuni osservatori, secondo i quali la Toyota avrebbe ottenuto la maggior parte dei propri successi durante un periodo di magra per le gare endurance, caratterizzato da una concorrenza limitata da parte delle Case automobilistiche. Ma dopo aver trionfato in una gara con 17 vetture e 8 marchi, è chiaro che il quadro della situazione è ben diverso...

"Negli ultimi anni abbiamo faticato a Le Mans. E tutti mi dicevano che, quando i rivali fossero tornati in questo campionato, la Toyota non sarebbe stata abbastanza forte", ha dichiarato il team principal e pilota della TR010 #7 durante la conferenza stampa di Barcellona.

"Ma quest’anno abbiamo vinto Le Mans e abbiamo conquistato nuovamente il titolo Costruttori. E in questo periodo la concorrenza è davvero agguerrita. Ogni squadra e ogni Costruttore sta facendo un lavoro straordinario. Tutti hanno cercato di batterci. Eppure, stiamo lottando contro di loro. E, nonostante tutto, stiamo facendo un ottimo lavoro".

“L’anno prossimo, immagino che sarà ancora più difficile. Torneranno McLaren e Ford, quindi la competizione sarà ancora più agguerrita. Abbiamo ancora una gara da disputare quest’anno e sarà impegnativa. Ma faremo del nostro meglio. E spero che l’anno prossimo saremo di nuovo in lizza".

Toyota TR010 n. 8 della Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: JEP

La Toyota è stata una presenza costante nel WEC sin dalla rinascita del campionato, rimanendo in gara anche durante gli anni di magra tra la fine degli anni 2010 e l’inizio del 2020.

Dopo aver dominato le prime due stagioni dell’era Hypercar nel 2021-2022, nel 2023 ha perso terreno a causa dell’intensificarsi della concorrenza nella categoria. Tuttavia, pur non essendo riuscita a vincere né a Le Mans né il titolo piloti per tre anni consecutivi, va sottolineato che ha conquistato il Costruttori sia nel 2023 che nel 2024.

Durante una difficile stagione 2025, la Toyota ha spesso sollevato preoccupazioni riguardo al Balance of Performance del campionato, che regola le prestazioni delle diverse vetture per mantenere la parità competitiva. In risposta, ha iniziato a sviluppare una LMH aggiornata progettata per rimanere competitiva anche in presenza di impostazioni restrittive del BoP, tra cui zavorra pesante e potenza ridotta.

Con la nuova TR010 Hybrid, la Toyota ha vinto quattro delle sette gare del WEC disputate finora, mentre era sulla buona strada per vincere anche ad Austin, finché un problema idraulico insorto sul finale non ha privato Kobayashi, Nyck De Vries e Mike Conway del primo posto.

Kobayashi ha sottolineato come la Toyota abbia apportato miglioramenti in ogni reparto quest’anno, con la sua vittoria a sorpresa al Fuji che ha dimostrato la sua efficacia al muretto dei box.

“Ripensando a quest’anno, credo che siamo stati molto forti in ogni gara; molto costanti. A volte non avevamo la macchina migliore, ma abbiamo totalizzato un bel po’ di punti. Quindi, come squadra, quest’anno abbiamo fatto un enorme passo avanti. Naturalmente, la vettura è migliorata con il nuovo modello, la TR10. Abbiamo lavorato sodo e siamo diventati più affiatati".

“Una delle cose che quest’anno è un po’ diversa è che, in qualche modo, tutti i membri del nostro team hanno sorriso di più rispetto all’anno scorso, perché avevamo una buona auto. E penso che questo ci abbia portato a risultati davvero notevoli nel 2026".

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