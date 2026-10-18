Gara
WEC 6h di Barcellona
WEC | Toyota domina alla 6h di Barcellona ed è Campione Costruttori, Ferrari terza
Doppietta delle TR010 #8 e #7 che ora andranno a giocarsi il titolo Piloti a Monza, la 499P #50 va a podio davanti a Cadillac. BMW risale in Top10, indietro le Genesis. In LMGT3 Pera con la Porsche-Manthey trionfa e tiene aperti i giochi.
Francesco Corghi
Modificato: 18 ott 2026, 16:28
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Foto di: Toyota
Le Toyota portano a casa una perentoria doppietta alla 6h di Barcellona e conquistano il titolo Costruttori del FIA World Endurance Championship 2026, succedendo alla Ferrari che in Spagna termina sul podio.
La prima gara del Mondiale sul Circuit de Catalunya ha vissuto momenti concitati in avvio grazie alla pioggia, poi solo una serie di neutralizzazioni (alla fine sei in totale) ha messo in discussione le posizioni a seguire, perché le TR010 Hybrid non hanno mai avuto rivali, sia sul bagnato che sul successivo asciutto.
In Classe LMGT3 torna invece al successo Riccardo Pera con la Porsche #92 della Manthey Racing griffata The Bend, anche qui conducendo per la maggior parte della corsa e tenendo aperte le speranze di conservare l'iride, dato che Corvette ed Aston Martin sono finite indietro.
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries
Foto di: FIA WEC / DPPI
HYPERCAR
La partenza caotica non ha messo in difficoltà le Toyota e dopo pochi giri la #8 di Sébastien Buemi (alla 100a gara WEC), Brendon Hartley e Ryo Hirakawa è passata al comando, scendendo dietro alla #7 di Nyck De Vries, Mike Conway e Kamui Kobayashi solamente per alcuni istanti dopo la prima sosta.
Tornata davanti, ha imposto il proprio ritmo annullando anche una sanzione di 5" per una infrazione commessa al via ed è transitata meritatamente vittoriosa sotto la bandiera a scacchi, concedendo il bis dopo l'affermazione del Fuji.
La #7, dal canto suo, ha seguito la gemella senza però riuscire mai ad avvicinarla per poterla attaccare: questo significa che scende a -17 dal trio dirimpettaio di box e tutto si deciderà alla prossima 6h di Monza l'8 novembre.
Quello che invece va in archivio è il duello per la classifica Costruttori: le BMW non sono riuscite a recuperare abbastanza dalle retrovie e la migliore M Hybrid V8 è la #15 di Marciello/Magnussen/Vanthoor che alla fine è settima, mentre la #20 di Frijns/Van Der Linde/Rast accusa problemi di pressione gomme nella prima parte di gara, prendendosi anche una sanzione che la relega ad un anonimo 14° posto.
A completare il podio è la Ferrari #50 di Fuoco/Molina/Nielsen, a rendere meno amaro il fatto che Maranello debba abdicare nel Costruttori. Le 499P sono state le 'migliori degli altri' per buona parte della gara, con la #83 di AF Corse nelle mani di Kubica/Ye/Hanson che termina quinta per un soffio, mentre la #51 di Calado/Pier Guidi/Giovinazzi incappa in un'altra giornata stortissima a causa di alcuni problemi che l'hanno fatta soffrire già dopo un paio d'ore, finendo nelle retrovie e 15a.
Quarta davanti alla 'Giallo Modena' troviamo la Cadillac-Jota #38 di Aitken/Bourdais/Bamber, alla fine la meglio piazzata delle V-Series.R seppur fosse la #12 di Nato/Stevens/Lynn quella a lungo più competitiva, nonostante la penalità presa per un incidente al via e una strategia diversificata che la vede scendere sesta nell'ordine.
Ci si poteva aspettare qualcosina in più dalle Alpine, ma anche qui il colpo subito in partenza per mano di Stevens dalla #35 di Milesi/Habsburg l'ha fatta crollare indietro, recuperando fino al 10° posto, mentre la #36 di Martins/Gounon ha stretto i denti acchiappando l'ottavo posto al traguardo.
In mezzo alle A424 troviamo la Aston Martin #009 di Sorensen/Riberas, unica Valkyrie a vedere la bandiera a scacchi dato che la #007 di Tincknell/Gamble si è ritirata alla 4a ora quando era già sprofondata indietro per una escursione fuori pista.
Fino a che è stato bagnato-umido, le Peugeot hanno fatto vedere qualcosina, poi le condizioni d'asciutto hanno rispedito in purgatorio le 9X8 che non vanno oltre il 12° e 13° posto con Quinn/Di Resta/Cassidy e Duval/Pourchaire/Jakobsen.
Male le Genesis: dopo la Hyperpole, entrambe le GMR-001 hanno commesso una serie di errori, sia in pista che dal punto di vista delle scelte strategiche, il che non ha giovato a Jaminet/Chatin/Juncadella che sono undicesimi con la #19, mentre Lotterer/Derani/Jaubert crollano secidesimi con la #17.
#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz
Foto di: Paul Foster
LMGT3
Anche in Classe LMGT3, dove le battaglie non sono comunque mancate, si è visto per buona parte della gara un dominio. Autori di una grande prestazione, Pera e i suoi colleghi Yasser Shahin e Richard Lietz, emersi fin dalle prime battute come quelli da battere.
La Porsche #92 non è mai stata avvicinata abbastanza dai rivali e con il successo spagnolo si guadagna la possibilità di difendere il titolo Mondiale a Monza, dato che la Corvette-TF Sport #33 di Edgar/Keating/Catsburg è solamente sesta.
Seconda a denti strettissimi la McLaren-Garage 59 #10 di Au/Kirchhofer/Fleming, in grado di risalire dopo un contatto che le aveva provocato una foratura e alla fine in duello serratissimo con la BMW-WRT #69 di Harper/Thompson/McIntosh, scavalcata proprio ad un paio di giri dal termine.
In Top5 ci sono anche la Corvette-TF Sport #34 di Eastwood/Dempsey/Yoluç e la Ferrari-AF Corse #21 di Hériau/Mann/Rovera, in rimonta nelle ultime due ore, mentre è sesta con un po' di amarezza la Mercedes-Iron Lynx #61 di Berry/Andrade/Martin, alle prese con un paio di penalità che le hanno impedito di portare a casa qualcosa in più.
Ottava la Ford-Proton Competition #88 condotta da Levorato/Gattuso/Sargeant, completano la Top10 Hodenius/Zelger/Cressoni sulla Mercedes-Iron Lynx #79 e la McLaren-Garage 59 #58 di Goethe/West/Gehrsitz che paga una sanzione di 20" nel finale per infrazione alle pressioni gomme.
Rimangono a mani vuote le Aston Martin-Heart of Racing, in particolare la #27 con sopra Mattia Drudi dopo una lieve sbavatura commessa dal suo collega Zach Robichon, costata tanto tempo perso rimanendo fermo in ghiaia.
Male anche le Lexus-ASP, coinvolte in incidenti ed errori che le hanno viste prendersi alcune sanzioni.
GARA
Tutte le statistiche
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco Pits Ritirato Punti 1
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0
2
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0
5
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0
6
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0
7
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0
8
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0
11
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. di Resta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 0
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0
14
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0
15
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0
16
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0
17
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0
18
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0
19
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0
20
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
21
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0
22
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0
23
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
24
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0
25
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0
26
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0
27
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0
28
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0
29
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0
30
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0
31
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0
32
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0
33
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0
34
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 0
35
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0
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