Intervista

WEC 6h di Barcellona

WEC | Genesis dalle stelle alle stalle, Juncadella fa mea culpa: "Ho mandato tutto a p*****e"

Barcellona è stato un fine settimana agrodolce per Genesis, che dalla grande Hypepole ottenuta sabato è passata ad una gara da incubo domenica.

Rachit Thukral

Pubblicato: 20 ott 2026, 09:49

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Daniel Juncadella si è detto molto dispiaciuto per l’errore commesso nel primo giro, che ha relegato la Genesis in fondo al gruppo nella 6h di Barcellona del FIA WEC.

L'idolo locale era stato protagonista di una partenza brillante dalla terza posizione in griglia, superando il pilota della Toyota Sébastien Buemi e il suo compagno di squadra André Lotterer per portarsi in testa alla curva 1.

Ma con la pista ancora bagnata e imprevedibile a causa della pioggia, lo spagnolo è uscito di pista alla curva 5 ed è scivolato al 16° posto, davanti solo all’Alpine n. 35 che si era girata in un incidente alla partenza.

Due interventi iniziali della Safety Car gli hanno permesso di risalire in Top10 entro la fine della prima ora, nonostante fosse uscito di pista in diverse occasioni, ma alla fine il Costruttore coreano non ha goduto del ritmo utile a lottare per i punti man mano che la pista iniziava ad asciugarsi.

Juncadella, Mathieu Jaminet e Paul-Loup Chatin hanno infine concluso all’11° posto con la GMR-001 #19 ad un giro di ritardo rispetto alla Toyota #8 vincitrice della gara con Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley.

Dopo la corsa, il 35enne si è assunto la responsabilità del proprio errore e ha ammesso di essere deluso per aver perso l’occasione di conquistare i suoi primi punti stagionali.

"Ho fatto un casino e ho mandato tutto a p*****e. Mi dispiace per la squadra, ma è stata una gara difficile nella fase finale, con un paio di contrattempi. Ma andiamo avanti", ha ammesso lo spagnolo.

“È sicuramente un risultato frustrante, ci sono molti aspetti che dobbiamo analizzare, ma personalmente è stata solo una brutta giornata. Sono partito bene e per quattro curve la situazione sembrava promettente, poi ho semplicemente valutato male l’aderenza e il punto di frenata, e sono passato dal primo all’ultimo posto, il che scoccia parecchio".

“Eravamo davvero competitivi sul bagnato e sono riuscito a risalire fino all’ottava posizione; tutto molto bello, ma quando la pista si è asciugata non siamo stati competitivi come avremmo voluto".

“Durante la gara ci sono stati alcuni piccoli contrattempi che ci hanno fatto perdere posizioni. Nonostante fossimo ad un giro di distanza dal leader, siamo quasi riusciti a conquistare i punti, ma purtroppo non è andata così".

Genesis si era distinta nelle qualifiche di sabato al Circuito de Barcelona-Catalunya, con Mathys Jaubert che ha conquistato la prima pole in Classe Hypercar per il marchio a bordo della GMR-001 #17. Jaminet si era qualificato terzo con la vettura gemella, sottolineando la forza del team sul giro singolo in occasione della prima tappa del WEC in Spagna.

Tuttavia, la gara di Genesis si è complicata già nella prima ora, quando una serie di eventi ha lasciato entrambe le vetture telaiate Oreca fuori dalla zona punti.

Lotterer è sceso dal primo al terzo posto nel giro di apertura ed è stato poi penalizzato da un problema tecnico che, a quanto pare, era legato al controllo di trazione.

Dopo aver perso leggermente la traiettoria ed essere sceso al 14° posto, il veterano ha ricevuto una penalità drive-through perdendo anch'esso un giro.

L’ingegnere capo della Genesis, Justin Taylor, ha ammesso che la gara di Barcellona ha dimostrato che il team ha molto da imparare descrivendo la battuta d’arresto come parte del “processo di apprendimento” per un nuovo concorrente.

“È stata una giornata formativa per tutti, piloti, ingegneri e meccanici inclusi. Considerando il ritmo sul giro singolo che abbiamo mostrato ieri, le nostre aspettative per la gara erano piuttosto alte, ma chiaramente abbiamo ancora molto da imparare", ha ammesso lo statunitense.

"Abbiamo avuto alcuni piccoli problemi tecnici che ci hanno richiesto troppo tempo per essere risolti e che alla fine ci sono costati troppo. Fa tutto parte del processo di apprendimento e dobbiamo analizzare questi problemi per assicurarci di tornare meglio preparati a Monza".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente WEC | Classifiche Mondiali: Toyota chiude il Costruttori, sarà derby per il titolo Piloti

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025



MotoGP



MotoGP 19 h



MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025





WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar



WEC



WEC



6h di Barcellona



19 h



WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar





MotoGP | I piloti credono che le 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare



MotoGP



MotoGP



Indonesia



2 g



MotoGP | I piloti credono che le 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare

More from

Daniel Juncadella





WEC | Genesis rinnova Daniel Juncadella per il 2027



WEC



WEC 2 g



WEC | Genesis rinnova Daniel Juncadella per il 2027





IGTC | 24h del Nürburgring: prima fila Lamborghini con Engstler-Mapelli, la Mercedes-Verstappen è quarta



Intercontinental GT Challenge



Intercontinental GT Challenge



24h del Nürburgring



5 gm



IGTC | 24h del Nürburgring: prima fila Lamborghini con Engstler-Mapelli, la Mercedes-Verstappen è quarta





NLS | Juncadella: "Verstappen ha trovato un trucco per combattere l'aria 'sporca' al Nürburgring"



NLS



NLS



NLS2



6 gm



NLS | Juncadella: "Verstappen ha trovato un trucco per combattere l'aria 'sporca' al Nürburgring"

More from

Genesis Magma Racing





Genesis valuta con calma il futuro in IMSA: "Ci serve un team per schierare le GMR-001, ma senza fretta"



IMSA



IMSA 20 g



Genesis valuta con calma il futuro in IMSA: "Ci serve un team per schierare le GMR-001, ma senza fretta"





WEC | Jacky Ickx racconta il percorso di Genesis: "Con coesione proviamo a rendere possibile l’impossibile"



WEC



WEC



Lone Star Le Mans



1 gm



WEC | Jacky Ickx racconta il percorso di Genesis: "Con coesione proviamo a rendere possibile l’impossibile"





WEC | Genesis con livrea Magma anche a San Paolo, le lezioni di Le Mans potranno essere una chiave



WEC



WEC



6h di San Paolo



3 gm



WEC | Genesis con livrea Magma anche a San Paolo, le lezioni di Le Mans potranno essere una chiave

Ultime notizie





WEC | Genesis dalle stelle alle stalle, Juncadella fa mea culpa: "Ho mandato tutto a p*****e"



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



19 min



WEC | Genesis dalle stelle alle stalle, Juncadella fa mea culpa: "Ho mandato tutto a p*****e"





MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



48 min



MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla





WEC | Classifiche Mondiali: Toyota chiude il Costruttori, sarà derby per il titolo Piloti



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



1 h



WEC | Classifiche Mondiali: Toyota chiude il Costruttori, sarà derby per il titolo Piloti





WRC 2027 | Modificata la classe Rally1 e aggiunto il Mondiale per i Team. Ecco di cosa si tratta



WRC



WRC WRC 1 h



WRC 2027 | Modificata la classe Rally1 e aggiunto il Mondiale per i Team. Ecco di cosa si tratta

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti