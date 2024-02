WEC | Alpine: partenza con umiltà credendo in Mick Schumacher

La Alpine tornerà a competere nella Classe Hypercar del FIA World Endurance Championship per la stagione 2024 dopo una annata di stacco scendendo in LMP2.

Sfruttando la deroga per l'iscrizione della vecchia Oreca LMP1, la Casa francese aveva iniziato a conoscere la nuova categoria nel biennio 2021-2022, in vista poi dell'avvento della A424 LMDh che vedremo al debutto tra un mese.

Oltre ai dati raccolti in campionato, nei mesi scorsi sono stati tantissimi i lavori sul prototipo ibrido che gestirà il Team Signatech in pista, che per la 1812 km del Qatar si pone l'obiettivo di essere affidabile in primis.

"Come potete immaginare il programma che abbiamo intrapreso è veramente impegnativo, per cui la priorità è essere pronti per il Qatar", ha dichiarato Philippe Sinault, Team Principal di Alpine, alla riunione coi giornalisti organizzata dal WEC cui ha presenziato Motorsport.com

"Abbiamo svolto tantissimi test in Europa lavorando specialmente sull'affidabilità, ma siamo nuovi e non sappiamo come potremo andare in pista con gli altri, quindi ci presenteremo alla prima gara molto umili considerando chi avremo davanti".

"Credo sia la prima volta nel motorsport che così tanti marchi sono coinvolti nella stessa serie con il medesimo obiettivo, è davvero fantastico. Per tutti sarà stupendo, noi e appassionati di endurance".

Mick Schumacher, Alpine Photo by: Alpine

Inevitabile poi sentire dal francese le sue prime impressioni riguardo Mick Schumacher, volto nuovo di Alpine e del WEC, pronto ad affrontare una sfida totalmente inedita della sua ancor giovane carriera.

"Conoscevo il livello di prestazioni di Mick per quello che aveva fatto in Formula 3 e Formula 2, ma non l'avevo mai incontrato. La prima volta è stata in occasione del primo test, l'ho potuto scoprire come un buonissimo pilota e un bravo ragazzo".

"E' pronto per lavorare assieme agli altri piloti sulla stessa macchina con un buono spirito e tante qualità per andare bene".

"Ovviamente è un esordiente e dovrà imparare tanto dell'endurance, ma è stato abituato in passato a lavorare su programmi di altissimo livello, come la F1 ad esempio. Quindi sarà pronto per Lusail".

Alpine A424 Photo by: Alpine

Sinault ha poi chiarito che per ora la A424 LMDh sarà presente solamente nel Mondiale, mentre per un prossimo impegno in IMSA SportsCar Championship ci sarà da attendere, seppur l'obiettivo sia quello di avere la vettura impegnata anche nella Classe GTP del campionato americano, come vorrebbe la Casa Madre.

"Al momento non è in programma, vogliamo concentrarci sul WEC anche perché abbiamo parecchio da fare e sarà molto impegnativo".

"In futuro per Alpine sarà importante anche un coinvolgimento in IMSA, ma per ora penseremo solo al Mondiale".