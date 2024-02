WEC | Toyota GR010, nero unica novità: "Lavoriamo sui dettagli"

La Toyota ha presentato ufficialmente un paio di giorni fa la GR010 Hybrid dotata di nuova livrea nera per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, ma c'è anche un volto nuovo sul muretto.

David Floury ha da poco preso in mano la direzione tecnica del team sostituendo Pascal Vasselon e quest'anno dirigerà le operazioni di una squadra che ha già avuto modo di conoscere dal suo ingresso in TGR nel 2022.

Il francese era presente all'incontro dei rappresentanti delle squadre con i giornalisti, fra cui Motorsport.com, spiegando che la sua nuova posizione non lo preoccupa affatto, mentre ci sarà da tenere d'occhio altro.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

"Quest'anno i vertici di TGR hanno optato per una riorganizzazione, io sostituirò Pascal, notizia che non mi aspettavo a dire il vero, ma per le gare il team non cambierà e cercheremo di difendere la nostra posizione in una serie molto impegnativa", dice Floury.

"La squadra esiste dal 2011, per cui non mi sono unito ad un team nuovo. Fra l'altro, ho lavorato a stretto contatto con Pascal in questi anni, dunque sarà una continuazione di quello che stavamo già facendo, non un cambiamento".

"Pascal dovrebbe rimanere in Toyota con un nuovo ruolo, la transizione era prevista e non è che le tempistiche dell'annuncio abbiano contato molto. L'obiettivo rimane comunque quello di lavorare duramente come abbiamo sempre fatto".

Duro lavoro necessario perché la Regina del WEC - Campione in carica Piloti e Costruttori ormai da anni - dovrà incrociare le armi contro rivali agguerritissimi che stanno crescendo sempre più come numero e competitività.

Inutile poi soffermarsi sulla Ferrari, che è l'unica ad oggi ad essere riuscita a sottrarre alla Toyota il primato alla 24h di Le Mans da quando esistono le Hypercar, cosa che ancora brucia notevolmente ai giapponesi.

"Sinceramente non sono uno che si ferma molto a fare analisi, ma posso dire che nel 2023 non abbiamo vinto la gara più importante, dunque non credo che partiamo da favoriti", ribadisce il transalpino.

"La competizione penso sia piuttosto aperta, avremo altri Costruttori che arriveranno per vincere e credo sarà tutto molto difficile. Dovremo lavorare duramente per tenere la posizione dello scorso anno".

"La lotta sarà la più serrata di sempre ed è una bella sfida per noi. Farà bene anche al campionato, per cui siamo impazienti di iniziare la stagione".

Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Photo by: Toyota Racing

'L'odio per la sconfitta' è stato ben rappresentato dal nero che colorerà le GR010 Hybrid quest'anno (così come tutte le altre Toyota ufficiali in gara in tutto il mondo). Questa sembra l'unica cosa inedita che vedremo quando la stagione 2024 scatterà in marzo alla 1812km del Qatar.

Per l'impegno di Lusail sono stati però sfruttati due giorni di test per iniziare a raccogliere i primi dati e conoscere un tracciato che fa la sua prima apparizione nel calendario del Mondiale.

"La livrea è l'unico cambiamento, non abbiamo ri-omologato nulla sulla vettura. Chiaramente ci stiamo preparando per presentarci pronti alla nuova stagione e si tratterà di lavorare su diversi dettagli".

"Non conosciamo molto della pista, senz'altro sarà impegnativa quando si presenterà del traffico. Ma era importante andare prima là a fare qualche prova per dare ai piloti l'opportunità di vederla, dato che alcuni non c'erano mai stati, e di imparare e lavorare su alcune cose. Sono stati due giorni di test molto utili".

Infine Floury ha anche sottolineato che la sua nuova attività in realtà racchiude tanto altro, non solo il WEC.

"Fra le varie attività di TGR c'è anche il GT3, è una realtà multi-programma e continuerò a seguire anche quello. Il programma Hypercar del WEC è solamente uno dei nostri impegni".