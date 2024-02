WEC | Isotta Fraschini: 24h di lavoro al giorno per l'esame Qatar

E' una corsa contro il tempo quella che Isotta Fraschini e Duqueine stanno affrontando in vista dell'esordio nel FIA World Endurance Championship.

La scorsa settimana la Tipo 6 LMH-Competizione è stata ufficialmente omologata e fra un mese sarà di scena tra le rivali della Classe Hypercar alla 1812Km del Qatar.

Duqueine è subentrata nella gestione del prototipo costruito da Michelotto Engineering solamente a dicembre e quindi il tempo a disposizione per organizzare il tutto non è stato affatto tanto.

"Per noi è un onore partecipare al WEC con Michelotto, che ha sviluppato la Isotta Fraschini facendo davvero un ottimo lavoro nell'anno passato", ha dichiarato nella tavola rotonda coi giornalisti - tra cui Motorsport.com - Max Favard, che ricoprirà il ruolo di Team Manager e Team Principal.

"Noi siamo arrivati all'ultimo momento per cercare di aiutarli il più velocemente possibile a presentarsi pronti in Qatar. Sarà una stagione molto impegnativa".

Photo by: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione

Favard ha potuto prendere contatto con la Tipo 6 LMH-C assieme al team Duqueine nei test andati in scena all'Estoril, dando il via ad una collaborazione con gli uomini di Michelotto a testa bassissima.

"I dati raccolti negli ultimi test sono stati positivi e siamo felici che di aver fatto delle buone prove".

"Ora in Qatar vedremo veramente come saremo messi, siamo consapevoli che siamo più piccoli di tanti grandi team ed entriamo in punta di piedi".

"Cercheremo di essere il più professionali possibile facendo del nostro meglio. Stiamo cercando di sfruttare le 24 ore di ogni giorno per questo".

Photo by: Isotta Fraschini #11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Jean-Karl Vernay, Alex Garcia

A mettere lo zampino nel legame sbocciato tra la realtà francese e la Casa milanese è stato Jean-Karl Vernay, uno dei primi a cominciare lo sviluppo della Tipo 6 e già annunciato come parte della formazione 2024.

"Il rapporto con Jean-Karl è iniziato tanto tempo fa, lo aiutammo a crescere quando era giovane e sappiamo le prestazioni che ha ottenuto in diverse serie cui ha preso parte".

"Ha lavorato con Duqueine Automotive in LMP3 e sviluppato anche la Isotta Fraschini, per cui abbiamo cominciato a parlare della possibilità di entrare nel progetto con una seconda vettura".

Qui si è poi verificata la divisione da Vector Sport, che ha scelto di abbandonare il progetto non trovandosi d'accordo su alcune cose già stabilite da tempo quando Isotta Fraschini l'aveva scelto come team di riferimento per la prossima stagione. E Duqueine ha colto la palla al balzo per subentrarvi.

"Gli scenari sono un po' cambiati da parte di Isotta Fraschini, che avrebbe avuto solo una macchina, per cui è stata una storia difficile, ma continueremo la preparazione in Qatar, che sarà la prima vera prova di questo legame. Cerchiamo di ottimizzare il tutto ogni giorno".

Photo by: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione

Come avevano già detto anche i piloti dopo le prove, Favard è rimasto piacevolmente sorpreso di come reagisce l'auto alle varie modifiche e ai cambiamenti che le vengono sottoposti tra una prova e l'altra, convincendosi che - pur con tutte le difficoltà del caso - la strada intrapresa è quella buona.

"La prima impressione avuta è che la vettura fosse nata bene, non ci sono stati problemi sulla tabella di marcia ed è piuttosto impressionante vedere come l'auto può reagire".

"Ora è una macchina facile da guidare per tutti i piloti, anche per chi ci sale per la prima volta, il che ci aiuta ad accumulare fiducia".

"Per questo vogliamo ringraziare i ragazzi di Michelotto, che hanno utilizzato 40 anni di esperienza per creare una macchina così buona".

Photo by: Isotta Fraschini #11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Jean-Karl Vernay, Alex Garcia

Infine manca ancora l'ufficialità del trio che vedremo all'opera sulla Tipo 6 #11 da Lusail in poi, ma le riserve verranno sciolte a breve.

"Per organizzare il tutto serve un po' di tempo, specialmente per noi che siamo partiti tardi. Stiamo parlando in questi giorni e finalizzando alcuni dettagli, nei prossimi saremo in grado di annunciare la formazione per la stagione 2024".