WEC | Vosse: "Mi aspetto Valentino Rossi al vertice con la BMW"

Non sarà una stagione facile la prima di BMW M Motorsport e Team WRT nel FIA World Endurance Championship 2024.

La Casa bavarese si appresta a portare le sue M Hybrid V8 in Classe Hypercar per la prima volta, gestite dalla squadra belga, con la quale sono già stati svolti tanti test in questi ultimi mesi.

La LMDh tedesca costruita su telaio Dallara ha mosso i primi passi nel 2023 in IMSA SportsCar Championship, ottenendo anche il primo successo. La crescita c'è stata, ma il lavoro è ancora tanto davanti per essere pronti al 100%, come spiega Vincent Vosse.

"A Daytona le BMW non hanno ottenuto il risultato che ci aspettavamo, però abbiamo anche visto che l'auto è stata competitiva nell'arco di una gara che, come sappiamo, spesso si decide nell'ultima ora", ha detto il Team Principal di WRT nella tavola rotonda coi giornalisti alla quale ha preso parte Motorsport.com.

"Abbiamo imparato tanto e sappiamo cosa è successo, assieme a BMW ci stiamo lavorando per essere pronti in Qatar, dove ci aspetta una sfida veramente ostica".

BMW M Hybrid V8 LMDh

BMW è una delle nuove vetture in griglia di partenza assieme ad Isotta Fraschini, Lamborghini e Alpine, ma si presenterà con tutta l'umiltà possibile perché il livello della serie è elevatissimo.

"Credo che la situazione del campionato sia molto bella, siamo felici di farne parte; ci sono tanti Costruttori e credo che non sia mai successa una cosa del genere nell'endurance, ma in generale anche nel mondo delle corse negli ultimi 40 anni".

"Molte Case lottano per lo stesso obiettivo ed è bello che sia così, siamo consapevoli che la sfida sarà davvero grande con così tanti rivali in lizza. Sarà difficile e dovremo restare molto concentrati, combattendo per l'obiettivo".

"A Le Mans ci saranno tante squadre e auto in più, il nostro obiettivo è fare bene e lotteremo per questo".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Vincent Vosse Photo by: BMW Motorsport

WRT si occuperà anche delle M4 GT3 iscritte alla nuova Classe LMGT3 e ovviamente i fari saranno puntati principalmente sulla #46 dove vedremo all'opera Valentino Rossi.

Il 'Dottore' ha accettato di affrontare una nuova sfida nel Mondiale, coronando anche il suo sogno di partecipare alla 24h di Le Mans, dopo un paio di stagioni nel GT World Challenge Europe, dove proseguirà prendendo parte alla Endurance Cup.

Vosse è stato il primo a credere veramente nel potenziale del ragazzo di Tavullia, dal quale ora si aspetta competitività anche nella massima serie endurance.

"Sapete tutti che Vale è al terzo anno con noi come pilota delle vetture GT3, il secondo per lui con la BMW. Dovrà affrontare alcuni piccoli cambiamenti, incluso quello delle gomme Goodyear".

"Devo dire che sta facendo molto bene, come tutti hanno potuto vedere nelle ultime due stagioni, per cui mi aspetto che sia ai vertici in questa sua prima stagione nel WEC".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin, Augusto Farfus Photo by: SRO

Infine il belga ha appoggiato pienamente la scelta del WEC di lasciare la categoria GT ai piloti gentlemen, nonostante siano arrivate da più parti critiche riguardo a quello che rischia di essere un abbassamento di livello.

"Credo sia giusto che ACO e FIA WEC abbiano scelto di mantenere i piloti Bronze, che hanno aiutato il campionato a crescere e avere successo negli ultimi 12 anni. Sono ragazzi che hanno un ruolo importante nelle corse GT".

"Ovviamente sarebbe stato molto bello avere tre piloti PRO in macchina a lottare per il titolo, ma sarebbe stato sbagliato estromettere i Bronze dalla serie".